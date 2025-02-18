Galatasaray ve Fenerbahçe'den dikkat çeken hareket! Aynı anda paylaştılar

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası, ligde ilk 2 sırada yer alan ve şampiyonluk için kıyasıya rekabetleri devam eden Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak.

Dev derbiye artık sayılı günler kala iki takımın da resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları peş peşe paylaşımlar dikkat çekti.