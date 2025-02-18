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Haberler Fenerbahçe Galatasaray ve Fenerbahçe'den dikkat çeken hareket! Aynı anda paylaştılar

Galatasaray ve Fenerbahçe'den dikkat çeken hareket! Aynı anda paylaştılar

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından aynı anda yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 12:12
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Galatasaray ve Fenerbahçe'den dikkat çeken hareket! Aynı anda paylaştılar

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası, ligde ilk 2 sırada yer alan ve şampiyonluk için kıyasıya rekabetleri devam eden Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den dikkat çeken hareket! Aynı anda paylaştılar

Dev derbiye artık sayılı günler kala iki takımın da resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları peş peşe paylaşımlar dikkat çekti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den dikkat çeken hareket! Aynı anda paylaştılar

Galatasaray, yaptığı paylaşıma "Biz bir aileyiz" notunu düştü.

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