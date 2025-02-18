Galatasaray ve Fenerbahçe'den dikkat çeken hareket! Aynı anda paylaştılar
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından aynı anda yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti. İşte detaylar...
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Fenerbahçe ise "Birlikte, bir bütün halinde mücadeleye devam!" ifadesini kullandı.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
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