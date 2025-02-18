Adım adım rekora

Fenerbahçe'de Youssef En- Nesyri fırtınası esiyor... Üst üste attığı gollerle sarı-lacivertlileri zaferden zafere taşıyan Faslı oyuncu, sezon başında kendini eleştirenlere de çok net yanıtı sahada veriyor. Sergilediği performansla taraftarların gönlüne bir anda taht kuran Nesyri, adım adım da kariyer rekoruna ilerliyor. Ligde son oynanan Kasımpaşa mücadelesinde iki gol atan 27 yaşındaki Faslı santrfor, ligdeki gol sayısını da 15'e yükseltti.

BİR İLKİ DE BAŞARDI

Toplamda bu sezon F.Bahçe formasını 35 maçta terleten En-Nesyri, 23 kez ağları sarstı, 3 defa da asist yaptı. Attığı gollerle son yıllardaki performanslarını geriden bırakan 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla kalan maçlarda 1 gol daha atarsa, Sevilla'daki 2020-21 sezonundaki en golcü dönemini egale edecek. İki gol atması halinde ise kariyer rekoru kıracak. En-Nesyri, profesyonel kariyerinde ise ilk kez 26 gole direkt katkı sağladı.

SON 8 MAÇTA 12 GOL

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En Nesyri, Kasımpaşa maçında attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı. Ligdeki forma giydiği son 8 maçta 12 gol atan En Nesyri, bu maçlar içinde sadece Konyaspor ağlarını sarsamadı.

6 MAÇTA DUBLE YAPTI

Faslı Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı, Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarıyla, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurum FK mücadelesinde duble yaptı.