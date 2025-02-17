Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
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EMRE BOL - MOU'NUN MAKİNESİ
Avrupa yorgunu Fenerbahçe yine bu hafta bir Avrupa karşılaşmasına çıkacak. Hal böyle olunca Mourinho'nun elindeki malzemeyi ekonomik kullanması gerekiyordu. Biraz fazlaca yapılan rotasyonda özellikle iki Mert'in maç eksikliği fazlasıyla görüldü. Kolay değil elbette... Uzun zaman oynamayınca takım arkadaşlarıyla aradaki farkı kapatmaları kolay olmayacak.
Bu oyunculara Talisca'da eklenince bütün yük Fred, Amrabat, Oğuz ve Levent'in omuzlarına yüklendi. İlk yarıda 0,35 gol beklentisinden 1 gol çıkması Fenerbahçe'nin şansıydı aslında... ikinci yarı özellikle Dzeko oyuna girdikten sonra oyunun dengesi tamamen Fenerbahçe lehine değişti. İhtiyar delikanlı bu yaşında bile inanın ligimize fazla. Böylesine profesyonel, böylesine işine saygı duyan bir futbolcunun çubukluyu giymesi büyük onur.
Yaşı ilerledikçe harika bir orta saha oyuncusuna evrildi. Futbol hayatına santrfor başladı, asistçi forvete dönüştü. Ee santrforun halinden eski santrfor anlar. İsimler değişse de, Mourinho'nun makinesi çalışmaya devam ediyor. Şimdi hem Avrupa hem de lig için zor bir viraja gidildi. Anderlecht işi bitti gibi görünüyor. Şu anda tek hedef deplasmanda oynanacak G.Saray karşılaşması... Kazanırsa çok şey değişir
MUSTAFA ÇULCU - TEBRİKLER ŞANSALAN
Kasımpaşa oyun şablonu olan, birlikte oynama pratiği yüksek oyunculardan kurulu iyi bir takım. Geçiş ve pas oyununu başarı ile uyguluyorlar. Winck, Rodriguez, Fall ve Da Costa geçiş oynarken Hajradinovic ve Cafu ile set hücumunda başarılı kombinasyon yapıyorlar. Fenerbahçe önde çok organize baskı yapıyor. Rakip ikinci bölgede topa sahip olduğunda, tüm takım topun arkasına çok çabuk geçiyor.
Amrabat savunmanın merkezinde 80'li yılları hatırlatan sarkık libero gibi... Ohhh rahat rahat oynuyor. En-Nesyri ve Talisca'nın ilk yarıda rakip ceza alanında topla bir kez buluşabilmiş olmaları düşündürücü! Fenerbahçe'nin ön alan baskı kalitesi, Kasımpaşa'nın topu 2 ve 3. bölgeye aktarmasına set çekti ve oyunun kontrolü tamamen kendilerine geçti. İkinci golden sonra Kasımpaşa, risk alarak öne çıkmaya başladı. İki stoperin arasından Fall'ın kafa golü geldi. Fenerbahçe'de gözle görülür müthiş bir fizik kapasite artışı var. Giren, çıkan oyuncular çok fit, çok arzulu ve kazanma odaklı. Bu baskıya dayanmak çok güç.
Ali Şansalan, 17 Ekim 2021'den bu yana kronikleşmiş şekilde Fenerbahçe'nin maçlarında görev verilmiyordu. Bu nedenle belli etmemeye çalışsa da çok tedirgin ve ürkek. Talisca'ya topla oynamış olmasına rağmen çıkan sarıya ve sadece faul olan pozisyonda Winck'e gösterdiği balans sarılarına gerek yoktu. Bu ucuz kartların aksine ilk devre Fred'e, ikinci yarı Amrabat'a sarı gösterse kabul görürdü.
Fenerbahçe'nin 3. golü öncesi ofsayt yok, En-Nesyri'nin vuruşunda topun tamamı çizgiyi geçti. Gol nizami. Bu kadar aradan sonra bu maçtan majör hata ve pansuman yapmadan böyle çıkması onun adına başarıydı. Tebrik ediyorum. Hakemlik adına bu sıkıntıdan ülke futbolu kurtuldu.
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