Fenerbahçe - Kasımpaşa canlı izle | Trendyol Süper Lig Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Hafta içi oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0 yenen Fenerbahçe, Süper Lig'de de performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Galatasaray ile oynanacak kritik derbi öncesi 7'de 7 yapmayı hedefleyen Kanarya, RAMS Park'a moralli gitmek istiyor. Burak Yılmaz yönetiminde çıkış arayan Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almak için sahaya çıktı.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Levent, Amrabat, Mert Hakan, Fred, Oğuz, Tadic, Talisca, En-Nesyri

Kasımpaşa: Giannotis, Rodrigues, Yasin, Opoku, Piatkowski, Winck, Cafu, Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall, Da Costa

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FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı 16 Şubat Pazar günü saat 20.00'de başladı.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

16 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MERT HAKAN YANDAŞ 'DALYA' DEDİ

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçıyla "dalya" dedi.

Sarı-lacivertli ekipte 5. sezonunu geçiren deneyimli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 99 maçta forma giymişti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe forması altındaki 100. lig maçına çıkmış oldu.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, kadroda yer almadı.

Sakatlığını atlatan ancak bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de kadroda yer almayan bir diğer isim oldu.

BURAK KAPACAK 566 GÜN SONRA KADRODA

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli ekipte 566 gün sonra kadroda yer aldı.

1 Ağustos 2024'te UEFA Konferans Ligi elemelerindeki Zimbru deplasmanında forma giyen Burak Kapacak, daha sonra Sivasspor'a transfer olmuştu.

Sivasspor'da forma giydiği geçen sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlık sebebiyle bu sezon ligin ilk bölümünde forma giyemeyen Burak Kapacak, Kasımpaşa maçıyla bu sezon ilk kez kadroya dahil edildi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

14. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Da Costa, Fall'a meşin yuvarlağı buluşturdu. Fall'un pasıyla müsait pozisyona çıkan Rodrigues'in penaltı noktası üzerinden şutunda, top auta gitti.

19. dakikada Winck'in sağdan ortasında Da Costa ön direkte topa vurdu, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

21. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Fred'in kendi yarı sahasında yerden savunmanın arkasına attığı uzun pasa hareketlenen En-Nesyri savunmanın müdahalesine rağmen topu önünde buldu ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

51. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Dusan Tadic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

53. dakikada Fenerbahçe, Mert Müldür'ün asistinde Oğuz Aydın'ın attığı golle farkı ikiye çıkardı. 2-0