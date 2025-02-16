  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Kasımpaşa canlı izle | Trendyol Süper Lig Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı CANLI

Fenerbahçe - Kasımpaşa canlı izle | Trendyol Süper Lig Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht'i 3-0 mağlup eden Kanarya, ligde de etkili performansını sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, RAMS Park'a 7'de 7 yaparak gitmeyi amaçlıyor. Burak Yılmaz ile çıkış arayan Kasımpaşa ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almanın yollarını arıyor. Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 18:51 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 20:17
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe - Kasımpaşa canlı izle | Trendyol Süper Lig Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Hafta içi oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0 yenen Fenerbahçe, Süper Lig'de de performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Galatasaray ile oynanacak kritik derbi öncesi 7'de 7 yapmayı hedefleyen Kanarya, RAMS Park'a moralli gitmek istiyor. Burak Yılmaz yönetiminde çıkış arayan Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almak için sahaya çıktı.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Levent, Amrabat, Mert Hakan, Fred, Oğuz, Tadic, Talisca, En-Nesyri

Kasımpaşa: Giannotis, Rodrigues, Yasin, Opoku, Piatkowski, Winck, Cafu, Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall, Da Costa

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı 16 Şubat Pazar günü saat 20.00'de başladı.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

16 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MERT HAKAN YANDAŞ 'DALYA' DEDİ

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçıyla "dalya" dedi.

Sarı-lacivertli ekipte 5. sezonunu geçiren deneyimli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 99 maçta forma giymişti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe forması altındaki 100. lig maçına çıkmış oldu.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, kadroda yer almadı.

Sakatlığını atlatan ancak bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de kadroda yer almayan bir diğer isim oldu.

BURAK KAPACAK 566 GÜN SONRA KADRODA

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli ekipte 566 gün sonra kadroda yer aldı.

1 Ağustos 2024'te UEFA Konferans Ligi elemelerindeki Zimbru deplasmanında forma giyen Burak Kapacak, daha sonra Sivasspor'a transfer olmuştu.

Sivasspor'da forma giydiği geçen sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlık sebebiyle bu sezon ligin ilk bölümünde forma giyemeyen Burak Kapacak, Kasımpaşa maçıyla bu sezon ilk kez kadroya dahil edildi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

14. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Da Costa, Fall'a meşin yuvarlağı buluşturdu. Fall'un pasıyla müsait pozisyona çıkan Rodrigues'in penaltı noktası üzerinden şutunda, top auta gitti.

19. dakikada Winck'in sağdan ortasında Da Costa ön direkte topa vurdu, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

21. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Fred'in kendi yarı sahasında yerden savunmanın arkasına attığı uzun pasa hareketlenen En-Nesyri savunmanın müdahalesine rağmen topu önünde buldu ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

51. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Dusan Tadic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

53. dakikada Fenerbahçe, Mert Müldür'ün asistinde Oğuz Aydın'ın attığı golle farkı ikiye çıkardı. 2-0

F.Bahçe'ye Fildişi Sahilli kanat!
Jose Mourinho: Sorun yaşıyoruz!
DİĞER
Gelini Yasemin Şefkatli'yi de öve öve bitiremedi! Derya Tuna'dan İdo Tatlıses’e özel kutlama: Ne kadar şanslıyım!
"Türk siyasetinin Ziya'sı" | Bakan Murat Kurum CHP'li Özgür Özel'in yalanlarını Yeşilçam repliğiyle çürüttü
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı!
Samsun Konya'yı tek golle geçti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ile Amedspor taraftarları arasında kavga! F.Bahçe ile Amedspor taraftarları arasında kavga! 19:46
Jasikevicius: "Topu çok güzel paylaştık" Jasikevicius: "Topu çok güzel paylaştık" 19:37
Uçar: "Taraftarımıza en kötü..." Uçar: "Taraftarımıza en kötü..." 19:34
Jakirovic: "Golü bulmayı hak ettik" Jakirovic: "Golü bulmayı hak ettik" 19:31
Yavaş: "Son dakikalarda yediğimiz..." Yavaş: "Son dakikalarda yediğimiz..." 19:30
Reis: "Yüzümüzde gülücükle dönüyoruz" Reis: "Yüzümüzde gülücükle dönüyoruz" 19:27
Daha Eski
Gençlerbirliği 3 puanı 3 golle aldı! Gençlerbirliği 3 puanı 3 golle aldı! 18:40
Jose Mourinho: Sorun yaşıyoruz! Jose Mourinho: Sorun yaşıyoruz! 18:15
F.Bahçe - Kasımpaşa | CANLI F.Bahçe - Kasımpaşa | CANLI 18:13
Samsun Konya'yı tek golle geçti! Samsun Konya'yı tek golle geçti! 18:00
Eyüp ile Kayseri yenişemedi! Eyüp ile Kayseri yenişemedi! 17:59
Türkiye Kupası F.Bahçe Beko'nun! Türkiye Kupası F.Bahçe Beko'nun! 17:57