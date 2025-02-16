FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho: Burak Yılmaz bizi şaşırttı!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerde Jose Mourinho galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER

Jose Mourinho: "Çok mutluyum. Maçın zor olacağını biliyordum. Geçen perşembe günü yoğunluğu yüksek bir maç oynadık, bu yüzden 11'de değişiklik yapmak zorundaydık. Bugün rakibimiz iyiydi, hocaları iyiydi. Zor olacağını biliyordum. İlk golü attığımız periyotta daha iyi olan Kasımpaşa'ydı. Burak Yılmaz bizi şaşırttı. Beklemediğimiz bir sistemle oynadılar. İlk golden sonra oyunu domine ettiler. 2-1 olduktan sonra bir bölüm vardı, panik yapmadık, oyunu hükmetmeye devam ettik. 3'ü attık, atınca 4'ü aradık. Oynayan bütün oyuncular pozitif cevap veriyor. Dolayısıyla çok çok mutluyum."

"KULÜBEDE OTURMALARI BENİ ÜZÜYOR"

"Bazı oyuncuları kulübede oturtmak beni üzüyor. Ön bölgede çok opsiyonumuz var. Böyle bir takımla çalışmak benim için büyük zevk. İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Edin Dzeko ve Maximin kulübedeydi. Amrabat stoper olduğu için Mert'i değiştiremedim. Bazı oyuncular üst üste oynamak zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.