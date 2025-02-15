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Haberler Fenerbahçe Belçikalılar tepkili

Belçikalılar tepkili

Belçika basını, Fenerbahçe- Anderlecht maçının hakemi Nikola Dabanovic'in yönetimine tepki gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Belçikalılar tepkili

Belçika basını, Fenerbahçe- Anderlecht maçının hakemi Nikola Dabanovic'in yönetimine tepki gösterdi. İşte bazı başlıklar;

7sur7: "Anderlecht Türkiye'de tokat yedi. Tartışmalı hakem kararları ve Anderlecht için Türkiye'de kabus gibi bir akşam."

Lesoir: "Anderlecht, İstanbul cehenneminde acı bir yenilgi aldı. Anderlecht'in Avrupa Ligi'nden elenme ihtimali çok yüksek."

DHnet: "Anderlecht karşılaşmayı iki açıdan kaybetti; İkili mücadelelerdeki zaafları ve hakem hataları. Önümüzdeki perşembe günü elemeleri geçmek için bir mucizeye ihtiyaç var."

Walfoot: "Hakem baskısı altında ezilen Anderlecht, rövanş maçında bir mucize yaratmak zorunda kalacak."

RTL: "Felaket hakem yönetimi! Anderlecht, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe karşısında tüylerini döktü."

Lavenir: "Anderlecht hakem yüzünden hayal kırıklığına uğradı."

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