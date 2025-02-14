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Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de bayram

Kadıköy'de bayram

Sarı-Lacivertli takım, Anderlecht karşısında şov yaptı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Belçika ekibi önünde müthiş oynadı, ayakta alkışlandı. Tadic, Dzeko ve En-Nesyri ile farka koşan temsilcimiz son 16 kapısını araladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Kadıköy'de bayram

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht'i ağırlayan Fenerbahçe 3-0 kazandı, rövanş öncesi avantajı kaptı. Kadıköy'deki maçta baştan sona rakibine üstünlük kuran temsilcimiz, performansıyla ayakta alkışlandı. 11'de Yusuf'un kafayla indirdiği topta Tadic skoru 1-0'a getirdi. 23'te Anderlecht tehlikeli geldi, Adryelson'un kafasında kaleci İrfan Can müthiş çeldi. 42'de ise Yusuf'un başlattığı atakta Kostic çevirdi, Dzeko'yu rakibi engellese de golünü atmasını bildi: 2-0

ALKIŞLAR EN-NESYRI'YE

İkinci yarıya skor rahatlığıyla giren Fenerbahçe, sakin, kontrollü ve sabırlı oyunuyla göz doldurdu. 57'de de Szymanski'nin soldan enfes ortasında En-Nesyri penaltı noktasında uzun süre unutulmayacak bir kafa vuruşu yaptı ve tabelayı 3-0 yaptı. 68'de Anderlecht'te Huerta'nın sert şutunda kaleci İrfan Can yine izin vermedi. 78'de Kostic soldan çok iyi vursa da kaleci Coosemans engelledi.

YİNE KAZANDIK

Sarı-Lacivertli temsilcimiz, Avrupa kupalarında Anderlecht ile oynadığı 7 maçın 4'ünü kazandı. Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde en fazla mağlup ettiği rakip Belçika ekibi oldu. Öte yandan temsilcimiz, Anderlecht'le 2007, 2019 ve 2025'te Kadıköy'de oynadığı 3 maçta da yendi.

5

Jose Mourinho, Belçika ekiplerini ağırladığı 5 maçı kazandı.

2

F.Bahçe, lig ve Avrupa'da son 2 maçta 5 gol attı, gol yemedi.

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