İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Turu geçerse...
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Anderlecht'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-lacivertliler bilindiği üzere geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde Olympiakos ile UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde eşleşmişti. Sarı-lacivertliler deplasmanda rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu. Rövanş maçının normal süresi ise Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.
Penaltılara giden karşılaşmada Kanarya rakibine elenmişti.
DİĞER