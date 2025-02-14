İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Turu geçerse...

Kanarya bu kritik maçtan 3-0'lık skorla galip ayrılarak son 16 için büyük bir avantajın sahibi oldu.

Sarı-lacivertlilerin turu geçmesi halinde bir sonraki eşleşeceği takım ise merak ediliyor. Kanarya, Belçika'da hata yapmadığı takdirde Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek.