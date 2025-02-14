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Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Turu geçerse...

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Turu geçerse...

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Anderlecht'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 13:36
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Fenerbahçe Anderlecht'i elerse hangi takımla eşleşecek? İşte muhtemel rakipler

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Anderlecht'i konuk etti.

Fenerbahçe Anderlecht'i elerse hangi takımla eşleşecek? İşte muhtemel rakipler

Kanarya bu kritik maçtan 3-0'lık skorla galip ayrılarak son 16 için büyük bir avantajın sahibi oldu.

Fenerbahçe Anderlecht'i elerse hangi takımla eşleşecek? İşte muhtemel rakipler

Sarı-lacivertlilerin turu geçmesi halinde bir sonraki eşleşeceği takım ise merak ediliyor. Kanarya, Belçika'da hata yapmadığı takdirde Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek.

Fenerbahçe Anderlecht'i elerse hangi takımla eşleşecek? İşte muhtemel rakipler

Sarı-lacivertliler bilindiği üzere geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde Olympiakos ile UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde eşleşmişti. Sarı-lacivertliler deplasmanda rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu. Rövanş maçının normal süresi ise Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

Fenerbahçe Anderlecht'i elerse hangi takımla eşleşecek? İşte muhtemel rakipler

Penaltılara giden karşılaşmada Kanarya rakibine elenmişti.

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