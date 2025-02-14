Bitirim ikili

Fenerbahçe, Anderlecht'i Kadıköy'de yıldızlarıyla geçti. Özellikle iki golcüsü hem saha içindeki oyunlarıyla hem de attıkları gollerle tribünleri mest etti. Önce dakikalar 42'yi gösterdiğinde sahneye Edin Dzeko çıktı. Sarı-lacivertlilerin Boşnak kaptanı, soldan ceza sahası içine girdi, ilk şutu savunmadan döndü, ardından önüne düşen meşin yuvarlağı şık bir vuruşla köşeden ağlarla buluşturdu. Avrupa Ligi'ndeki üçüncü golünü atan Dzeko, toplamda ise bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18'inci gol sevincini yaşadı.

PENALTI NOKTASINDAN

Dzeko ayrıca; sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı isim oldu (38 yaş 333 gün). Dzeko'nun ardından dakikalar 57'yi gösterdiğinde ise 'bay kafa' sahneye çıktı. Soldan Szymanski'nin ortasında penaltı noktasından muhteşem bir kafa vuruşu yapan Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'yi 3-0 öne geçirdi. Bu gol Faslı yıldızın, bu sezon tüm kulvarlarda kaydettiği 21'inci gol oldu ve geçen sezonki Sevilla performansını geride bıraktı. Nesyri, sarı-lacivertlilerin, bu sezonki en skorer ismi konumunda.

NESYRİ ÜÇÜNCÜ OLDU

Bu sezon Avrupa kupalarının lig ve sonrası aşamalarında beşinci kez ağları sarsan Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinde bunu başaran üçüncü isim oldu. İlk olarak bunu başaran 2004-2005 sezonunda Tuncay Şanlı olmuştu. Ardından 2007- 2008 sezonunda Deivid de Souza, 5 gole ulaşmıştı. 17 sezon sonra ise Nesyri, bu rekora ortak oldu. Faslı oyuncu, rövanş karşılaşmasında gol atarsa, iki yıldızı da geride bırakacak.