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Haberler Fenerbahçe Avrupa motivasyonu

Avrupa motivasyonu

Fenerbahçe Teknik direktörü Mourinho Anderlecht maçına hazır. Eleme aşamasından daha güzel bir şey olamaz. Duyguların yoğun olduğu her detayın önemli olduğu bir süreç olacak. Bundan daha büyük motivasyon yok.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Avrupa motivasyonu

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho. Anderlecht mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında tur atlamak istediklerini söyledi. Kendilerini 180 dakikalık iki ayaklı bir maçın beklediğini belirten Portekizli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Ben artık olaya 180 dakikalık tek maç olarak bakıyorum. Bu nedenle içeride ya da dışarıda oynamanın farkı yok. Yarın için iyi bir sonuç diye bir şey yok. Önemli olan ikinci maçtan sonra tur atlamış olmak.

DRAMATİK GELİŞ

"Ben ilk maçlarda çok rahat olurum çünkü belirleyici olan ikinci maçlardır. Avrupa'da eleme maçı oynamaktan daha büyük motivasyon olabilir mi? Avrupa'da zor bir lig aşaması geçirdik. Çok fazla sakatlık yaşadık. Lyon ve Midtjylland'a karşı zor maçlar oynadık. Dramatik şekilde başardık. Eleme aşamasından daha güzel bir şey olamaz. Duyguların yoğun olduğu her detayın önemli olduğu bir süreç olacak. Bundan daha büyük bir motivasyon yok."

KİMSE DOKUNAMAZ

Teknik direktör Jose Mourinho takımda yaşanan sakatlıklar sonrası eleştirilerin hedef olan sağlık heyetine de sahip çıktı. Portekizli çalıştırıcı, "Kimse benim çalıştığım insanlara dokunamaz. Geçmişte ateşe atılmış olabilir ama benim dönemimde eğer bir ateş varsa ben o ateşe su atarım. Geçen sene de doktor suçlanmıştı. Ama suçlanması gereken futbol. Futbolcular artık daha çok koşuyor, daha şiddetli koşuyorlar" dedi.

ÇOCUKLAR BÖYLE BÜYÜMESİN

Türk futbolu hakkında yaptığı açıklamaların markaya zarar verdiği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Jose Mourinho, "Duruma nasıl baktığınıza bağlı. Mevcut durumdan mutluysanız evet zarar veriyorum. Ama mevcut durumdan mutlu değilseniz, çocuklarınızın bununla büyümesini istemiyorsanız tam tersini yaparsınız" diye konuştu.

ICARDİ TAM BİR 'GOAT'

Mourinho kendisinin yaptığı açıklamalara sosyal medyadan göndermeli bir şekilde yanıt veren G.Saray'ın yıldızı İcardi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Ben özel biri olduğumu 25 yılda aldığım 26 kupayla gösterdim. Benim kariyerimi 1 maç belirlemiyor. İcardi bir 'GOAT (tüm zamanların en iyisi)' olduğu için onun hakkında yorum yapmak istemiyorum."

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