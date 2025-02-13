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Haberler Fenerbahçe Adım adım ilerliyoruz

Adım adım ilerliyoruz

Filip Kostic, UEFA’da finali düşünmek için erken olduğunu ve adım adım ilerlemek zorunda olduklarını söyledi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Adım adım ilerliyoruz

Avrupa Ligi listesine dahil edilen ve çubuklu forma altındaki ilk Avrupa maçına bugün çıkmaya hazırlanan Filip Kostic, adım adım ilerleyeceklerini söyledi. Anderlecht maçına hazır olduklarını belirten Sırp yıldız, "İlk dakikadan itibaren hazır olmamız gerekiyor. Pozitif düşünce ile sahada olacağız. Alacağımız sonuç önemli olacak. Bizler şu anda finali düşünemeyiz. Çok uzaktayız adım adım bakmamız gerekiyor. Pozitif düşünüyorum. Çok sıkı şekilde çalışıp inanmamız gerekiyor. Bu takım her şeyi kazanma mantalitesine sahip" ifadelerini kullandı.

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