Mourinho'dan flaş Talisca kararı! İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turundaki ilk maçında Anderlecht'i ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Belçika ekibini devirerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçı 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
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AVRUPA LİGİ'NDE 145. MAÇ
Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 145. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 144 mücadelede 62 galibiyet, 37 beraberlik ve 45 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 200 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 182 gol gördü.
SON 12 MAÇINI KAYBETMEDİ
Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 12 maçı kaybetmedi. Bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de de 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Son maçında ise Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
YENİ TRANSFERLER LİSTEYE EKLENDİ
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Anderson Talisca ile Milan Skriniar UEFA listesine eklendi. Lig aşamasında son maçlarda özellikle sol kanatta sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerde Filip Kostic de önümüzdeki turlar için ismi dahil edildi. Takımdan ayrılan Samet Akaydin ile sakatlıkları nedeniyle uzun süre takımda olmayacak olan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao listeden çıkartıldı.
ANDERLECHT'İN AVRUPA LİGİ KARNESİ
Fenerbahçe, bugüne kadar Belçika ekipleriyle 11 müsabakaya çıktı. Kanarya, en çok karşılaştığı Anderlecht'in yanı sıra Royal Antwerp ve Union Saint-Gilloise ile oynadı. Antwerp ile 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşan Fenerbahçe, 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Union SG ile de son 2 sezonda Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, rakibine karşı 2 galibiyet alırken, 1 defa mağlup oldu.
NIKOLA DABANOVIC DÜDÜK ÇALACAK
Fenerbahçe ile Anderlecht arasında oynanacak müsabakada Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak. Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ile Srdjan Jovanovic yapacak. Maçın 4. hakemi ise Milos Boskovic olacak. Karşılaşmada VAR'da Pascal Müller, AVAR'da ise Robert Schröder görev yapacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçı 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. Portekizli çalıştırıcı, 2-0 kazanılan Corendon Alanyaspor maçında takımının 2. golünü kaydeden Anderson Talisca'yı ilk 11'de başlatmayı planlıyor. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...
İRFAN CAN
MERT
SKRINIAR
ÇAĞLAR
KOSTIC
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SZYMANSKI
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DZEKO
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