Talisca büyülüyor

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Suudi ekibi Al- Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca, geldiği andan itibaren 'hazır değil' söylemlerine maruz kalmıştı. Ancak sambacı, tüm bu söylemleri; görev aldığı maçlarda sergilediği performansla adeta çürüttü. Önce ligdeki Çaykur Rizespor mücadelesinin son yarım saatlik diliminde şans bulan 31 yaşındaki oyuncu, gole çok yaklaşmasına rağmen direkleri geçememişti. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurum FK maçında Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de başlayan Talisca, takımını öne geçiren golü atmıştı. Ligdeki Alanyaspor mücadelesinde de Mourinho tarafından 11'de görevlendirilen Brezilyalı, sahada kaldığı süre içinde hem sergilediği oyun hem de attığı golle takdir kazandı. Sambacı, şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye çok fayda sağlayacağını da net olarak göstermiş oldu.