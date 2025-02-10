Talisca uçurdu

Fenerbahçe'nin kadrosuna katabilmek için yaklaşık 1.5 ay uğraştığı Anderson Talisca, kendisine inananları sahadaki performansıyla mahcup etmiyor. Maç ve idman eksiğiyle gelmesine karşın hemen tabelaya etki etmeye başlayan başarılı futbolcu, Alanya deplasmanında da klasını gösterdi. Kupada oynanan Erzurum maçında gol sevinci yaşayan Brezilyalı oyuncu, ligdeki ilk golünü de Alanya deplasmanında kaydetti. 42. dakikada Kostic'in harika ortasına iyi yükselen Sambacı, fileleri buldu. ATTIĞI golün ardından korner bayrağının orada sevinen Talisca'ya tribünlerden yabancı madde atıldı. Atılan bir su şişesi ensesine isabet eden Sambacı bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalkarak oyuna devam etti. Süper Lig'de 2458 gün sonra ilk golünü atan Talisca'nın, eski takımı Beşiktaş forması altında kaydetti son golü de kafa vuruşuyla gelmişti. En- Nesyri'nin cezası nedeniyle olmadığı maçta Dzeko ile iyi bir uyum yakalayan 31 yaşındaki oyuncu, klasından hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

TARAFTAR TRİBÜNE AKIN ETTİ

Alanya'daki kritik karşılaşma futbolseverler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. F.Bahçeli taraftarlar kale arkasında kendilerine ayrılan yeri tamamen doldururken, Alanya tribünlerinin de büyük bir bölümü doldu. Sarı-lacivertli taraftarlar hem İstanbul hem de çevre illerden akın etti.

SU ŞİŞESİ ATILDI

Gol sevincinin ardından tribünlerden atılan su şişesi ensesine gelen Talisca, bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalkabildi.

İRFAN CAN GÜVEN VERİYOR

Livakovic'in sakatlığında eldivenleri eline geçiren İrfan Can Eğribayat, Hırvat meslektaşını aratmıyor. Kalesinde yine güven veren İrfan, 3 kurtarış yaptığı maçta kalesini gole kapatmayı başardı. İrfan ve Livakovic arasında tatlı bir forma rekabeti olacağa benziyor.