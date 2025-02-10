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Haberler Fenerbahçe Sakatlık kabusu

Sakatlık kabusu

Savunmada yaşanan sakatlıklara dün Çağlar ve İsmail de eklendi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Sakatlık kabusu

Savunmada bir türlü ideal üçlü ve dörtlüsünü oluşturamayan F.Bahçe'de yaşanan sakatlık kabusu devam ediyor. Ligin ilk yarısında yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Becao ve Oosterwolde sezonu kapatmıştı. Mert Müldür'ün sakatlığı devam ederken, Erzurum maçında ise Yusuf, Djiku ve Carlos fire verdi. Samet Akaydin ile de yollarını ayıran sarı- lacivertlilerde elde kalan isimlerden Çağlar Söyüncü de Alanya mücadelesinin 12. dakikasında sakatlanarak yerini Amrabat'a bıraktı. İkinci devrede oyuna giren İsmail de sakatlanarak kısa sürede çıktı.

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