TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için yeniden devrede! Savunmadaki sakatlıkların ardından...
Fenerbahçe'de sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle savunmada problem yaşıyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçında yeni transferi Diego Carlos'un da sakatlanmasıyla birlikte ara transfer dönemi bitmeden bir hamle daha yapma kararı aldı. Kanarya, gündemine kariyerini yurtdışında sürdüren milli futbolculardan o ismi aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Bu yüzden elinde sadece Skriniar ve Çağlar kalan sarı-lacivertliler, sezon başında ve ara transfer döneminde gündeme gelen Ajax'ın yıldızı Ahmetcan Kaplan için yeniden harekete geçti.
22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen yönetim, savunmada yaşanan sıkıntıları gidermek istiyor.
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