  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için yeniden devrede! Savunmadaki sakatlıkların ardından...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için yeniden devrede! Savunmadaki sakatlıkların ardından...

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle savunmada problem yaşıyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçında yeni transferi Diego Carlos'un da sakatlanmasıyla birlikte ara transfer dönemi bitmeden bir hamle daha yapma kararı aldı. Kanarya, gündemine kariyerini yurtdışında sürdüren milli futbolculardan o ismi aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için yeniden devrede! Savunmadaki sakatlıkların ardından...

Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe'de yine stoper transferi gündeme geldi. Samet Akaydin ile yollarını ayıran, Serdar Aziz'i kadro dışı bırakan Fenerbahçe'de Becao ve Oosterwolde ise sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmıştı.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için yeniden devrede! Savunmadaki sakatlıkların ardından...

Bunun üzerine Skriniar ve Diego Carlos'u renklerine katan sarı lacivertlilerde savunmadaki kabus kaldığı yerden devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için yeniden devrede! Savunmadaki sakatlıkların ardından...

Kupadaki Erzurum mücadelesi pahalıya patladı. Yusuf Akçiçek, Djiku ve Diego Carlos yaşadıkları sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için yeniden devrede! Savunmadaki sakatlıkların ardından...

Bu yüzden elinde sadece Skriniar ve Çağlar kalan sarı-lacivertliler, sezon başında ve ara transfer döneminde gündeme gelen Ajax'ın yıldızı Ahmetcan Kaplan için yeniden harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe milli yıldız için yeniden devrede! Savunmadaki sakatlıkların ardından...

22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen yönetim, savunmada yaşanan sıkıntıları gidermek istiyor.

Frankowski G.Saray'a transfer olacak mı?
REKLAM
DİĞER
Son dakika haberi: Serdar Dursun, İsmail Kartal'a hayat verdi! İran'da siftahı yaptı...
İmamoğlu'nun "Ali Cengiz" oyunları! Sarıyer'deki villaları mal beyanından kaçırdı arsalara çöktü: İBB kasasından 156 milyon TL çıktı
F.Bahçe'ye bir stoper transferi daha!
G.Saray'da flaş gelişme! 14 milyon euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! 01:05
Frankowski G.Saray'a transfer olacak mı? Frankowski G.Saray'a transfer olacak mı? 01:05
Solskjaer'den genç oyunculara destek! Solskjaer'den genç oyunculara destek! 01:05
Beşiktaş Sivas'ta 3 puan hasretini dindirdi! Beşiktaş Sivas'ta 3 puan hasretini dindirdi! 01:05
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:05
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 01:05
Daha Eski
F.Bahçe'nin Alanya kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Alanya kafilesi açıklandı! 01:05
Gol düellosu Kayseri'nin! Gol düellosu Kayseri'nin! 01:05
G.Saray'da flaş gelişme! 14 milyon euro... G.Saray'da flaş gelişme! 14 milyon euro... 01:05
F.Bahçe'de rota Sambacı sol bek! F.Bahçe'de rota Sambacı sol bek! 01:05
Osimhen'den Napoli'ye büyük rest! Osimhen'den Napoli'ye büyük rest! 01:05
Burak Yılmaz'dan F.Bahçe'nin yıldızına kanca! Burak Yılmaz'dan F.Bahçe'nin yıldızına kanca! 01:04