Kadro alarmı

F.Bahçe'de yaşanan sakatlıklar teknik direktör Jose Mourinho'nun elini kolunu bağlıyor. Son haftalarda çift forvet ve 3'lü savunma ile oynayan Portekizli çalıştırıcı, eksikler yüzünden sistemi de değiştirecek. Eksik oyuncular yüzünden yeniden 4'lü savunmaya dönmeye hazırlanan Portekizli çalıştırıcı, taktiksel bir değişikliğe gidecek. Kupadaki Erzurum mücadelesi sarı-lacivertlilere pahalıya patladı. Son haftaların formda ismi En-Nesyri cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yanı sıra Erzurum maçında sakatlanan Yusuf, Djiku ve Diego Carlos da Alanya deplasmanında olmayacak. Sakatlığı devam eden Mert Müldür ve Livakovic'in de forma giyemeyeceği kritik deplasmanda takımla çalışmalara yeni başlayan Maximin'in de ilk 11'de forma giymeleri beklenmiyor.