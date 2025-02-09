Jose Mourinho'dan En-Nesyri'nin yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Ligde an itibarıyla 51 puanda bulunan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda galip gelmek ve şampiyonluk yarışında kritik bir virajı daha geçmek istiyor. Öte yandan Jose Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11 merak ediliyor. İşte Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i... (FB SPOR HABERİ)
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23 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak derbiye kadar hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de Alanya ve Kasımpaşa maçları ayrı bir önem taşıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun tüm planları derbiye kadar 7'de 7 yapmak üzerine kuruldu.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ YENİDEN 11'E
Fenerbahçe'de savunmada yaşanan sakatlıklar nedeniyle Çağlar Söyüncü 1 haftalık aranın ardından yeniden formasına kavuşuyor. 3-2 kazanılan Rize mücadelesinde kulübede oturan milli oyuncu, Yusuf, Djiku ve Carlos'un beklenmeyen sakatlıkları nedeniyle sadece 1 maç sonra formasını geri alacak.
NESYRI'NİN YERİNE ANDERSON TALISCA
Fenerbahçe'ye transfer sürecinde eski takımı Al-Nassr ile antrenman ve maçlardan uzak kalan Anderson Talisca form tutmaya başladı. Eksiğini Jose Mourinho yönetiminde gidermeye başlayan Brezilyalı futbolcunun bugün En-Nesyri'nin yokluğunda sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.
3 İSİM KART SINIRINDA
Bugünkü mücadele öncesinde Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sebastian Szymanski, Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş bugün sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecekler. Eksiklerin çok olduğu şu dönemde Mourinho da oyuncularından itiraz yüzünden kart görmemelerini istedi.
23 GOL KATKISI VERDİ
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Edin Dzeko, bu sezon forma giydiği 33 resmi karşılaşmada 18 gol atarken, 5 de asist yaparak toplamda 23 gol katkısı verdi. Son haftalarda En-Nesyri ile çok iyi bir uyum yakalayan Dzeko, bu kez ileride yalnız kalacak.
İŞTE KARŞILAŞMANIN MUHTMEMEL 11'LERİ
Corendon Alanyaspor: Mert, Lima, Fatih, Balkovec, Hadergjonaj, Efecan, Enes, Yusuf, Cordova, Ui-Jo Hwang, Richard.
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Çağlar, Levent, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Talisca, Dzeko.
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