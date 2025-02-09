Jose Mourinho'dan En-Nesyri'nin yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

23 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak derbiye kadar hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de Alanya ve Kasımpaşa maçları ayrı bir önem taşıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun tüm planları derbiye kadar 7'de 7 yapmak üzerine kuruldu.