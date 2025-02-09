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Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan En-Nesyri'nin yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Jose Mourinho'dan En-Nesyri'nin yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Ligde an itibarıyla 51 puanda bulunan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda galip gelmek ve şampiyonluk yarışında kritik bir virajı daha geçmek istiyor. Öte yandan Jose Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11 merak ediliyor. İşte Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 06:50
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Jose Mourinho'dan En-Nesyri'nin yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Yaptığı takviyeler ve aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüreceğini gösteren Fenerbahçe, bugün Alanya'ya konuk olmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Sarı Kanarya, aynı tarifeyi güney ekibine de uygulamak istiyor.

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Jose Mourinho'dan En-Nesyri'nin yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı kazanarak hemen ardından oynayacak Galatasaray'ı baskı altına almak isteyen sarı-lacivertlilerde kritik mücadele öncesinde 9 eksik bulunuyor.

Jose Mourinho'dan En-Nesyri'nin yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

JOSE MOURINHO DERBİYİ İŞARET ETTİ

İki takım bugüne kadar ligde 17 kez karşı karşıya gelirken Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 10'a 3 üstünlüğü bulunuyor. 4 karşılaşmada taraflar sahadan 1'er puanla ayrılırken ligin ilk yarısındaki maçı da Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.

Jose Mourinho'dan En-Nesyri'nin yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

23 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak derbiye kadar hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de Alanya ve Kasımpaşa maçları ayrı bir önem taşıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun tüm planları derbiye kadar 7'de 7 yapmak üzerine kuruldu.

Jose Mourinho'dan En-Nesyri'nin yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ YENİDEN 11'E

Fenerbahçe'de savunmada yaşanan sakatlıklar nedeniyle Çağlar Söyüncü 1 haftalık aranın ardından yeniden formasına kavuşuyor. 3-2 kazanılan Rize mücadelesinde kulübede oturan milli oyuncu, Yusuf, Djiku ve Carlos'un beklenmeyen sakatlıkları nedeniyle sadece 1 maç sonra formasını geri alacak.

Jose Mourinho'dan En-Nesyri'nin yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

NESYRI'NİN YERİNE ANDERSON TALISCA

Fenerbahçe'ye transfer sürecinde eski takımı Al-Nassr ile antrenman ve maçlardan uzak kalan Anderson Talisca form tutmaya başladı. Eksiğini Jose Mourinho yönetiminde gidermeye başlayan Brezilyalı futbolcunun bugün En-Nesyri'nin yokluğunda sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

Jose Mourinho'dan En-Nesyri'nin yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

3 İSİM KART SINIRINDA

Bugünkü mücadele öncesinde Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sebastian Szymanski, Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş bugün sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecekler. Eksiklerin çok olduğu şu dönemde Mourinho da oyuncularından itiraz yüzünden kart görmemelerini istedi.

Jose Mourinho'dan En-Nesyri'nin yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

23 GOL KATKISI VERDİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Edin Dzeko, bu sezon forma giydiği 33 resmi karşılaşmada 18 gol atarken, 5 de asist yaparak toplamda 23 gol katkısı verdi. Son haftalarda En-Nesyri ile çok iyi bir uyum yakalayan Dzeko, bu kez ileride yalnız kalacak.

Jose Mourinho'dan En-Nesyri'nin yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

İŞTE KARŞILAŞMANIN MUHTMEMEL 11'LERİ

Corendon Alanyaspor: Mert, Lima, Fatih, Balkovec, Hadergjonaj, Efecan, Enes, Yusuf, Cordova, Ui-Jo Hwang, Richard.

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