Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'nin yıldızına transfer kancası!
Fenerbahçe'de geleceği merak konusu haline gelen o futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın sarı-lacivertlilerden oyuncuyu takımında görmeyi çok istediği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 15:04 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 15:05
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Cenk Tosun sarı-lacivertlilerde 14 maçta 266 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 kez de asist yaptı.
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