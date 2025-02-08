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Haberler Fenerbahçe Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'nin yıldızına transfer kancası!

Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'nin yıldızına transfer kancası!

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu haline gelen o futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın sarı-lacivertlilerden oyuncuyu takımında görmeyi çok istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 15:04 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 15:05
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Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'nin yıldızına transfer kancası!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'den sonra Kasımpaşa da Cenk Tosun'a talip oldu.

Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'nin yıldızına transfer kancası!

Takvim'in haberine göre Teknik direktörlüğünü Burak Yılmaz'ın yaptığı İstanbul kulübünün transferi bitirmek için çok ısrarcı olduğu ve Fenerbahçe yönetimi ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'nin yıldızına transfer kancası!

33 yaşındaki futbolcunun kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediği ancak alınacak karara göre de hareket edeceği aktarıldı.

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