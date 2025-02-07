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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fransa bu ismi konuşuyor! Fenerbahçe peşine düştü...

TRANSFER HABERLERİ: Fransa bu ismi konuşuyor! Fenerbahçe peşine düştü...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer döneminde Talisca, Diego Carlos, Skriniar ve Mimovic'i kadrosuna kattı. Sarı lacivertlilerin şimdi ki gündemi ise Fransa'da parlayan o yıldız oldu. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 15:21 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 15:33
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TRANSFER HABERLERİ: Fransa bu ismi konuşuyor! Fenerbahçe peşine düştü...

Ara transfer döneminde Talisca, Diego Carlos, Skriniar ve Mimovic'i transfer eden Fenerbahçe, 19 yaşındaki Faslı kanat oyuncusunun peşine düştü.

TRANSFER HABERLERİ: Fransa bu ismi konuşuyor! Fenerbahçe peşine düştü...

Footmercato'da yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre Fenerbahçe, Fransa Ligue 2 ekiplerinden USL Dunkerque forması giyen Gessime Yassine'i yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fransa bu ismi konuşuyor! Fenerbahçe peşine düştü...

Top sürme yeteneği ve üstün tekniği nedeniyle Ligue 2 savunmacılarının korkulu rüyası olduğundan bahsedilen Gessime Yassine, Avrupa'nın birçok takımının radarında.

TRANSFER HABERLERİ: Fransa bu ismi konuşuyor! Fenerbahçe peşine düştü...

Fenerbahçe'nin yanı sıra Club Brugge, Union SG ve Alman takımlarının da Gessime Yassine'i takip ettiği haber detayında yer aldı. Gessime Yassine'in USL Dunkerque ile 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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