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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho ve futbolculardan basket takımına destek!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho ve futbolculardan basket takımına destek!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve sarı-laciverti futbolcular, EuroLeague’in 26’ncı haftasında oynanan Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçını takip etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 23:35
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho ve futbolculardan basket takımına destek!

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelen Jose Mourinho ve futbolcular, basketbol takımına destek oldu. Maç sonunda Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un yanına giden ve galibiyetten ötürü kutlayan Mourinho, basketbolcuları da tek tek tebrik etti. Mourinho ve futbolcular salondaki taraftarların büyük ilgisi ile karşılanırken, maç sonunda fotoğraf çekilme isteklerini de yerine getirdiler.

İRFAN CAN KAHVECİ OĞLU VE YEĞENLERİ İLE BASKETBOL OYNADI

Maçın ardından parkede renkli görüntüler oluştu. İrfan Can Kahveci, oğlu ve yeğenleri ile basketbol oynadı.

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