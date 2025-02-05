  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Napoli açıkladı! Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebi...

FENERBAHÇE HABERİ - Napoli açıkladı! Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin evrakların yetişmemesi nedeniyle gerçekleşmediği öne sürülmüştü. İtalyan ekibinin sportif direktörü Giovanni Manna, Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 15:08
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Napoli açıkladı! Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebi...

Kış transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de gündem maddelerinden birisi de Allan Saint-Maximin oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Napoli açıkladı! Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebi...

Sarı-lacivertliler, sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Fransız kanat oyuncusundan istediği katkıyı alamadı.

FENERBAHÇE HABERİ - Napoli açıkladı! Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebi...

Forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncu, Napoli ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Napoli açıkladı! Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebi...

Fenerbahçe'nin de ayrılığa onay vermesi sonrası 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması beklenirken, evrak işlerinin yetişmemesi ve İtalya'da transfer döneminin sona ermesinin ardından transfer gerçekleşmedi.

FENERBAHÇE HABERİ - Napoli açıkladı! Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebi...

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, düzenlediği basın toplantısında Saint-Maximin transferine ilişkin konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Napoli açıkladı! Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebi...

"AL-AHLI VE FENERBAHÇE'NİN TALEPLERİNİ KARŞILAYAMADIK"

Manna, "Allan Saint-Maximin'i transfer etmek için sonuna kadar uğraştık ancak bazı bürokratik sorunlar çıktı. Ayrıca hem Al Ahli hem de Fenerbahçe'nin taleplerini karşılayamadık." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Napoli açıkladı! Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebi...

Allan Saint-Maximin bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Napoli açıkladı! Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebi...

Fransız kanat oyuncusu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Napoli açıkladı! Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebi...

Saint-Maximin'in Al-Ahli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Simona Halep tenisi bıraktı Simona Halep tenisi bıraktı 15:16
Newcastle United - Arsenal yarı final maçı ne zaman? Newcastle United - Arsenal yarı final maçı ne zaman? 15:10
Napoli açıkladı! Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebi... Napoli açıkladı! Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebi... 14:57
Göztepe kupada moral peşinde Göztepe kupada moral peşinde 14:48
Potanın Perileri 445. maçına çıkıyor Potanın Perileri 445. maçına çıkıyor 14:33
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 14:04
Daha Eski
Fenerbahçe - Erzurumspor maçı bilgileri Fenerbahçe - Erzurumspor maçı bilgileri 13:59
G.Saray'da dikkat çeken ayrıntı! 208 milyon euro... G.Saray'da dikkat çeken ayrıntı! 208 milyon euro... 13:58
GS-FB derbisi sonrası Ali koç tanıklık yaptı GS-FB derbisi sonrası Ali koç tanıklık yaptı 13:44
Atakaş Hatayspor'dan 6 Şubat depremi paylaşımı Atakaş Hatayspor'dan 6 Şubat depremi paylaşımı 13:40
İskenderunspor - Trabzonspor golleri izleyin İskenderunspor - Trabzonspor golleri izleyin 13:37
Mario Lemina kimdir? Mario Lemina kimdir? 13:33