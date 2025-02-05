FENERBAHÇE HABERİ - Napoli açıkladı! Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin evrakların yetişmemesi nedeniyle gerçekleşmediği öne sürülmüştü. İtalyan ekibinin sportif direktörü Giovanni Manna, Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe'nin de ayrılığa onay vermesi sonrası 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması beklenirken, evrak işlerinin yetişmemesi ve İtalya'da transfer döneminin sona ermesinin ardından transfer gerçekleşmedi.
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, düzenlediği basın toplantısında Saint-Maximin transferine ilişkin konuştu.
"AL-AHLI VE FENERBAHÇE'NİN TALEPLERİNİ KARŞILAYAMADIK"
Manna, "Allan Saint-Maximin'i transfer etmek için sonuna kadar uğraştık ancak bazı bürokratik sorunlar çıktı. Ayrıca hem Al Ahli hem de Fenerbahçe'nin taleplerini karşılayamadık." ifadelerini kullandı.
Allan Saint-Maximin bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.
Fransız kanat oyuncusu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Saint-Maximin'in Al-Ahli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.
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