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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçı 11'i

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertlilerde tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak. Bu mücadele öncesi Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ilk 11 tercihi ise çok merak ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde adını play-off turuna yazdıran ve Anderlecht ile eşleşen F.Bahçe'de gözler Süper Lig'e çevrilmiş durumda. Lider G.Saray ile arasındaki 6 puanlık farkı korumak ya da rakibinin olası bir kaybında farkı düşürmek isteyen sarı-lacivertliler, bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan da sahadan galibiyetle ayrılan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Rize engelini de aşarak yakaladığı seriyi sürdürmek istiyor.

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Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçı 11'i

45 MAÇIN 30'UNU KAZANDI

Ara transfer döneminde Talisca, Skriniar, Diego Costa ve Mimovic'i renklerine katan Sarı Kanarya, eksik bölgelerini tamamladı ve gücüne güç kattı. Yeni transferlerden Diego Costa'nın sahaya ilk 11'de çıkması beklenirken, diğer isimler için ise Mourinho sıkı takipte. İki takım bugüne kadar 45 kez karşı karşıya gelirken, ev sahibi F.Bahçe bu maçların 30'un da sahadan galibiyetle ayrıldı. 8 karşılaşma eşitlik ile sona ererken Rize ise 7 kez kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçı 11'i

İŞTE FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

1- İRFAN CAN EĞRİBAYAT

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçı 11'i

2- ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçı 11'i

3- DJIKU

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçı 11'i

4- DIEGO CARLOS

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçı 11'i

5- FILIP KOSTIC

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçı 11'i

6- SEBASTIAN SZYMANSKI

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçı 11'i

7- FRED

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçı 11'i

8- SOFYAN AMRABAT

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçı 11'i

9- DUSAN TADIC

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçı 11'i

10- EDIN DZEKO

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