Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçı 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertlilerde tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak. Bu mücadele öncesi Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ilk 11 tercihi ise çok merak ediliyor. İşte detaylar...
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2- ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
3- DJIKU
4- DIEGO CARLOS
5- FILIP KOSTIC
6- SEBASTIAN SZYMANSKI
7- FRED
8- SOFYAN AMRABAT
9- DUSAN TADIC
10- EDIN DZEKO
11- YOUSSEF EN-NESYRI
İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR'UN FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'İ:
Tarık, Alikulov, Mocsi, Hojer, Taha, Papanikolaou, Varesanovic, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe, Olawoyin
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