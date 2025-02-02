Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde adını play-off turuna yazdıran ve Anderlecht ile eşleşen F.Bahçe'de gözler Süper Lig'e çevrilmiş durumda. Lider G.Saray ile arasındaki 6 puanlık farkı korumak ya da rakibinin olası bir kaybında farkı düşürmek isteyen sarı-lacivertliler, bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan da sahadan galibiyetle ayrılan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Rize engelini de aşarak yakaladığı seriyi sürdürmek istiyor.

45 MAÇIN 30'UNU KAZANDI Ara transfer döneminde Talisca, Skriniar, Diego Costa ve Mimovic'i renklerine katan Sarı Kanarya, eksik bölgelerini tamamladı ve gücüne güç kattı. Yeni transferlerden Diego Costa'nın sahaya ilk 11'de çıkması beklenirken, diğer isimler için ise Mourinho sıkı takipte. İki takım bugüne kadar 45 kez karşı karşıya gelirken, ev sahibi F.Bahçe bu maçların 30'un da sahadan galibiyetle ayrıldı. 8 karşılaşma eşitlik ile sona ererken Rize ise 7 kez kazanmayı başardı.