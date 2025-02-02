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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho: Çaykur Rizespor en iyi takım

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho: Çaykur Rizespor en iyi takım

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 18:21 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 18:27
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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho: Çaykur Rizespor en iyi takım

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho önemli açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun sözleri...

"GERİDEN OYUN KURMA KONUSUNDA EN İYİ TAKIM"

"Çaykur Rizespor'a geriden oyun kurma, oyun planına sahip olma gibi konularda en iyi takım demiştim. Hala aynı şekilde düşünüyorum. Zor bir maçtan geliyoruz, duygusal anlamda zor bir maçtı. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

YENİ TRANSFERLER

"Milan, Diego ve Talisca üst seviye oyuncular. 'Olmuş ürün' gibi değerlendirebiliriz. Geldikleri takımda oynamıyorlardı. Bir müddet çalışıp onlara oyunumuzu anlatmamız, form durumlarını yakalamaları lazım. Mimovic daha farklı, daha hazır geldi. İlk sezonunda Şampiyonlar Ligi oynadı. Takımdan ayrılanlar da oldu. Bartuğ, Samet gibi oyuncular ayrıldı. Onların da oynaması gerekiyor, bizim de takım içinde dengeye sahip olmamız gerekiyor. Hem gelenlere hem gidenlere bol şans diliyorum. Onlar her zaman bizden biri olacaklar."

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