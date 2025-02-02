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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Milan Skriniar: Taraftarımız harikaydı!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Milan Skriniar: Taraftarımız harikaydı!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertli formayı ilk kez giyen yeni transfer Milan Skriniar mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 22:07
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Milan Skriniar: Taraftarımız harikaydı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Milan Skriniar: "Çılgınca bir maç oldu. Maça iyi başlamadık ama sonrasında yarattığımız çokça pozisyon vardı. Dört, beş topumuz direkten döndü. İlk maçımda galibiyetimizden dolayı mutluyum. İki ay sonra yeniden sahadaydım. Kendimizi geliştirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Gerçekten taraftarımız harikaydı. Bize çok fazla yardım ettiler. Onların desteğini gönülden hissettim." dedi.

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