FENERBAHÇE HABERLERİ - Milan Skriniar: Taraftarımız harikaydı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Milan Skriniar: "Çılgınca bir maç oldu. Maça iyi başlamadık ama sonrasında yarattığımız çokça pozisyon vardı. Dört, beş topumuz direkten döndü. İlk maçımda galibiyetimizden dolayı mutluyum. İki ay sonra yeniden sahadaydım. Kendimizi geliştirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Gerçekten taraftarımız harikaydı. Bize çok fazla yardım ettiler. Onların desteğini gönülden hissettim." dedi.