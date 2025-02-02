Fenerbahçe - Çaykur Rizespor CANLI İZLE | Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler, maç saatini beklemeye geçti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht ile eşleşen sarı-lacivertliler, Karadeniz temsilcisiyle oynanacak maça odaklandı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde 3 puan için sahaya çıkacak sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar, Diego Carlos ve Anderson Talisca'nın kadroda olması beklenirken, hangi isimlerin ilk 11'de olacağı merak ediliyor. 48 puanla 2. sırada yer alan Kanarya kritik maçta hata yapmak istemezken, Lider Galatasaray ile olan puan farkını 3'e düşürmeyi hedefliyor. İlhan Palut yönetiminde başarılı bir performans gösteren Rizespor ise zorlu İstanbul deplasmanında bir sürprize imza atmak istiyor. 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 27 puana sahip Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almanın yollarını arıyor. Peki, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı 2 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Levent, Skriniar, Carlos, Kostic, Fred, Amrabat, Oğuz, Szymanski, Dzeko, En-Nesyri

Çaykur Rizespor: Tarık, Mithat, Mosci, Samet, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe

YOUSSEF EN-NESYRI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Yaz transfer döneminde Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri son haftalarda gösterdiği performansla taraftarın gönlüne taht kurmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Midtjylland karşısında attığı golle takımının play-off turuna kalmasında önemli katkıda bulunan Faslı golcü, ligde ise 20 maçta süre aldı. Bu maçlarda 12 gol kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, 4 defa da asist yaptı. Son 6 lig maçında 9 kez fileleri havalandıran En-Nesyri, Göztepe, Hatay, Adana Demirspor ve Göztepe maçlarına damga vurdu.

GOLCÜLER KARŞI KARŞIYA

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında golcüler karşı karşıya gelecek. İki takımın futbolcuları da rakip fileleri havalandırmak isterken, kritik karşılaşmada kimin üstün geleceği ise merak ediliyor. İşte Ali Sowe ve Youssef En-Nesyri'nin istatistikleri:

YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK MI?

Ara transfer döneminde Talisca, Skriniar, Diego Carlos ve Mimovic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, eksik bölgelerini tamamlayarak kadrosunu güçlendirdi. Yeni transferlerden Diego Carlos'un ilk 11'de olması beklenirken, Anderson Talisca ve Milan Skriniar'ın ise yedek kulübesinde maça başlaması bekleniyor. Dünkü idmanda yer almayan Ognjen Mimovic kadroda olmayacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 46. RANDEVU

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor bugüne kadar 45 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, bu maçların 30'unu kazanmayı başarırken, 8 karşılaşma'da beraberlik bozulmadı. Karadeniz temsilcisi ise 7 mücadeleden üstün ayrılmayı başardı. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçta 46. randevularına çıkmaya hazırlanan takımlardan kimin kazanacağı futbolseveler tarafından heyecanla bekleniyor.

FENERBAHÇE 8 MAÇTIR KAZANIYOR

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe, rakibine karşı üstünlük kurmuş durumda. Konuk ettiği son 8 lig maçını da kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, Karadeniz temsilcisine karşı oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamında üstün gelen taraf oldu. Evinde oynadığı 15 lig maçının 14'ünü kazanan Kanarya, bu karşılaşmalarda ise toplam 42 defa rakip fileleri havalandırdı.

3 İSİM SINIRDA

Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de 3 isim sınırda yer alıyor. Jose Mourinho'nun şans vermesi ve bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda Filip Kostic, Sebastian Szymanski ve Youssef En Nesyri 23. haftada oynanacak Alanyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

KANARYA'DA 3 FUTBOLCUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sarı-lacivertlilerde sakatlanan ve tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür, 2 Şubat Pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor maçında olamayacak. Tümosan Konyaspor maçında sakatlanan ve bir süredir forma giyemeyen Dominik Livakovic'in ise Karadeniz temsilcisi karşısında kadroda olması bekleniyor.

SAMET AKAYDİN FENERBAHÇE'YE KARŞI

Jorge Jesus döneminde Fenerbahçe'ye katılan ve devre arasında Rizespor'a transfer olan Samet Akaydin, eski takımına karşı sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İlhan Palut yönetiminde ilk maçına Adana Demirspor karşısında çıkan Akaydin'ın İstanbul deplasmanında kadroda olacağı tahmin ediliyor. Deneyimli savunma oyuncusunun ilk 11'de olması beklenmezken, oyuna sonradan dahil olacağı belirtiliyor.

JOSE MOURINHO TEKRAR KULÜBE

Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen ve Göztepe maçını tribünden takip eden Jose Mourinho, kulübeye geri dönüyor. Çaykur Rizespor maçında takımının yanında olacak deneyimli çalıştırıcı, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Midtjylland deplasmanında da cezasından dolayı tribünde yer almıştı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının hakemi Burak Pakkan oldu. Pakkan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Batuhan Kolak üstlenecek.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi Belçikalı Bert Put oldu. AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara görev yapacak.