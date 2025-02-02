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Haberler Fenerbahçe En-Nesyri çok formda

En-Nesyri çok formda

Fenerbahçe'de gözler tamamen bugün oynanacak olan Rizespor maçına çevrilirken, Youssef En-Nesyri takımını en büyük gol silahı olacak. Sezona kötü bir başlangıç yapan ancak son haftalarda adeta ateş alan Faslı futbolcu, oynadığı son 6 lig maçında filelere 9 gol bırakmayı başardı. Sahaya Edin Dzeko ile birlikte çift forvet olarak çıkmaya başladıktan sonra iyice rahat eden ve klasını gösteren En-Nesyri, bugün de fileleri havalandırmak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 06:50
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En-Nesyri çok formda
Fenerbahçe'de gözler tamamen bugün oynanacak olan Rizespor maçına çevrilirken, Youssef En-Nesyri takımını en büyük gol silahı olacak. Sezona kötü bir başlangıç yapan ancak son haftalarda adeta ateş alan Faslı futbolcu, oynadığı son 6 lig maçında filelere 9 gol bırakmayı başardı. Sahaya Edin Dzeko ile birlikte çift forvet olarak çıkmaya başladıktan sonra iyice rahat eden ve klasını gösteren En-Nesyri, bugün de fileleri havalandırmak istiyor.
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