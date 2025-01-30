UEFA AVRUPA LİGİ | Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Midtjylland - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Midtjylland ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen iki takım da sahadan 3 puan ile ayrılmak istiyor. Geçtiğimiz hafta Lyon karşısında 0-0 berabere kalarak puanını 9'a çıkartan sarı-lacivertliler, 23. sırada yer alıyor. Yeni formatta ilk 24 içerisinde yer alması gereken Kanarya, Danimarka deplasmanında kazanmayı hedefliyor. 1 maç men cezası alan Jose Mourinho, Midtjylland maçında tribünde yer alacak. Kritik karşılaşmada yeni transferlerinden faydalanamayacak Fenerbahçe'de eksik oyuncuların yerine hangi isimlerin tercih edileceği ise merak ediliyor. Güçlü rakibi karşısında iç saha avantajını kullanmak isteyen Midtjylland'da 3 puan alarak Avrupa'da yoluna devam etmeyi amaçlıyor. 10 puanla 19. sırada yer alan Danimarka temsilcisi, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Peki, Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Midtjylland - Fenerbahçe maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

MCH Arena'da oynanacak Midtjylland - Fenerbahçe maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te MCH Arena'da başlayacak Midtjylland - Fenerbahçe maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.

MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23. sırada yer alan Fenerbahçe, Midtjylland deplasmanında kazanmak için sahaya çıkacak. İlk 24 içerisinde yer almak isteyen sarı-lacivertliler, Danimarka deplasmanında hata yapmak istemiyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Kanarya'da hangi isimlerin ilk 11'de oynayacağı ise araştırılıyor.

MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Midtjylland - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri belli oldu:

Midtjylland: Lössl, Mbabu, Diao, M.Sorensen, Paulinho, Andersson, O.Sorensen, Castilllo, Osorio, Aral, Buksa

Fenerbahçe: İrfan, Djiku, Çağlar, Yusuf, İsmail, Tadic, Fred, Szymanski, Saint-Maximin, İrfan Can, En-Nesyri

EN-NESYRI GOL UMUDU OLACAK

Son haftalarda yükselen performansı ile taraftarın sevgilisi haline gelen Youssef En-Nesyri, Midtjylland maçında takımının gol umudu olacak. Ligde oynanılan Göztepe maçında 2 gol atarak takımını öne geçiren Faslı oyuncu, bu sezon oynadığı 28 maçta 16 gol ve 4 asist yaparak takımına kritik puanlar kazandırdı.

JOSE MOURINHO TRİBÜNDE OLACAK

Lyon maçının ikinci yarısının geç başlamasından dolayı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç men cezası aldı. Ligde oynanan Göztepe maçını da tribünden takip eden Portekizli çalıştırıcı, Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sonrası AZ Alkmaar deplasmanında da takımının başında sahaya çıkamamıştı.

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM KADRODA YOK

Avrupa kupalarına devam etmek için kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel, sarı kart cezaları nedeniyle kadroda yer almayacak. Tedavileri devam eden ve Danimarka'ya götürülmeyen Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Mert Müldür'de Midtjylland maçında forma giyemeyecek.

Format geri Fenerbahçe'ye devre arasında gelen Diego Carlos ve Anderson Talisca'da kırmızı-siyahlılar karşısında şans bulamayacak.

KRİTİK MAÇTA BEK OYUNCULARI OLMAYACAK

Midtjylland ile oynanacak kritik maç öncesi kart cezalısı ve sakat oyuncuları bulunan Fenerbahçe'de bek oyuncularının olmaması futbolseverleri endişelendiriyor. Oyun kurmakta nasıl bir çözüm bulacağı merak edilen sarı-lacivertlilerin Jayden Oosterwolde, Mert Müldür ve Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda hangi isimleri tercih edeceği belirsizliğini koruyor.

282. AVRUPA MAÇINA ÇIKACAK

Avrupa kupalarında 281 defa sahne alan Fenerbahçe, Midtjylland karşısında 282. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bu karşılaşmalarda 111 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 111 mücadeleden de mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa'da oynadığı 59 maçta berabere kalan Kanarya, rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde ise 400 gole engel olamadı.

DANİMARKA TAKIMLARINA KARŞI 5. RANDEVU

Bugüne kadar Danimarka ekipleriyle 4 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası'nda, Randers takımıyla karşılaştı. Oynanılan 2 maçta da rakibini yenerek üst tura yükselen Kanarya, geçtiğimiz sezon ise Nordsjaelland ile UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Fenerbahçe İstanbul'da oynanan maçı kazanırken, deplasmanda mağlup oldu.

Türk takımıyla ilk kez 2016 yılında karşılaşan Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde o zamanki ismiyle Osmanlıspor ile eşleşti. Kırmızı-siyahlılar, oynadığı iki mücadeleyi de kaybetti.

Danimarka Süper Ligi'nde bu sezon 17 maça çıkan Midtjylland, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 33 puanla averajla 2. sırada yer alan Danimarka takımı, rakip filelere 31 gol gönderirken, kalesinde ise 22 gol gördü. Danimarka Ligi'ne aralık ayının ilk haftasında ara verilirken, Thomas Thomasberg'in öğrencileri son 2 resmi müsabakasını Avrupa Ligi'nde yaptı ve son maçında Ludogorets'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Midtjylland, Avrupa Ligi'nde evinde 3 maçta 4 puan topladı.

FENERBAHÇE İLK 24'E NASIL KALIR?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 9 puan toplayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Danimarka deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda 12 puanla üst tura yükselmeyi başaracak. Beraberlik durumunda 10 puanlı Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg ile 9 puanlı Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş'ın maçları sarı-lacivertlilerin sıralamasını etkileyecek.

Tottenham'ın evinde oynayacağı maçta Elfsborg'u mağlup etmesi halinde, Fenerbahçe aynı averaja (-2) sahip rakibini geride bırakacak. Sarı-lacivertliler, Danimarka'da mağlubiyet yaşarsa diğer maçların sonuçlarına bakılacak.

PORTEKİZLİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.

Karşılaşmanın VAR'ında Portekizli Helder Malheiro yer alacak. AVAR'da ise Fabio Oliveira Melo görevi üstlenecek.