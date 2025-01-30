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Haberler Fenerbahçe Talisca 30. Brezilyalı

Talisca 30. Brezilyalı

Sarı-lacivertlilerin flaş transferi Anderson Talisca, kulüp tarihindeki 30. Brezilyalı futbolcu oldu. 30 yaşındaki yıldız ayn

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Talisca 30. Brezilyalı

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al- Nassr'dan transfer ettiği Anderson Talisca, sarı-lacivertlilerin tarihindeki 30. Brezilyalı futbolcu oldu. Talisca, aynı zamanda Fenerbahçe tarihindeki 195. yabancı oyuncu transferi olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe, tarihindeki ilk Brezilyalı orta saha transferini 1991-1992 sezonu öncesinde Gerson ile yapmıştı. Kanarya, tarihinde en çok yabancı oyuncu transferini Brezilya'dan yaptı. Sarı-lacivertlilerin tarihindeki Sambacılar şöyle: Gerson Candido, Sergio Nerves, Washington, Fabio Luciano, Aurelio, Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Edu, Deivid, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln, Arao, Gustavo Henrique, Becao, Fred, Diego Carlos ve Talisca.

6. kulübü Fenerbahçe

ANDERSON Talisca'nın kariyerindeki 6. kulüp Fenerbahçe oldu. Futbola Brezilya'nın Bahia ekibinde başlayan orta saha, 1.5 sezon forma giydikten sonra Portekiz'e Benfica'ya transfer oldu. 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Talisca, ardından Çin'in Guangzhou takımında görev aldı. Brezilyalı oyuncu, geride kalan 3.5 sezonda ise Suudi Arabistan'da Al-Nassr'da forma giydi. Talisca'nın kariyerinde 1 Süper Lig, 2 Portekiz Süper Ligi, 2 Portekiz Lig Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Çin Süper Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

Takıma katıldı

ANDERSON Talisca, dün Samandıra'da takıma katıldı. Yeni takım arkadaşlarıyla tek tek tanışan Talisca, Beşiktaş'ta berabar oynadığı Cenk Tosun'la hasret giderdi. Brezilyalı yıldız bireysel testlerden geçti.

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