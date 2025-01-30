Midtjylland-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında kritik maçta deplasmanda Midtjylland ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertliler tur için Danimarka ekibini mutlaka mağlup etmek istiyor.

Bu zorlu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

MIDTJYLLAND-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Midtjylland: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Andersson, Castillo, Sorensen, Aral, Osorio, Buksa

Fenerbahçe: İrfan Can, Djiku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan, Fred, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanan Midtjylland - Fenerbahçe maçı 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te başladı.

MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

MCH Arena'da oynanacak Midtjylland - Fenerbahçe maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Midtjylland - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te MCH Arena'da başlayan Midtjylland - Fenerbahçe maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23. sırada yer alan Fenerbahçe, Midtjylland deplasmanında kazanmak için sahada. İlk 24 içerisinde yer almak isteyen sarı-lacivertliler, Danimarka deplasmanında hata yapmak istemiyor.

JOSE MOURINHO TRİBÜNDE

Lyon maçının ikinci yarısının geç başlamasından dolayı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç men cezası aldı. Ligde oynanan Göztepe maçını da tribünden takip eden Portekizli çalıştırıcı, Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sonrası AZ Alkmaar deplasmanında da takımının başında sahaya çıkamamıştı.

DANİMARKA TAKIMLARINA KARŞI 5. RANDEVU

Bugüne kadar Danimarka ekipleriyle 4 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası'nda, Randers takımıyla karşılaştı. Oynanılan 2 maçta da rakibini yenerek üst tura yükselen Kanarya, geçtiğimiz sezon ise Nordsjaelland ile UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Fenerbahçe İstanbul'da oynanan maçı kazanırken, deplasmanda mağlup oldu.

Türk takımıyla ilk kez 2016 yılında karşılaşan Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde o zamanki ismiyle Osmanlıspor ile eşleşti. Kırmızı-siyahlılar, oynadığı iki mücadeleyi de kaybetti.

Danimarka Süper Ligi'nde bu sezon 17 maça çıkan Midtjylland, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 33 puanla averajla 2. sırada yer alan Danimarka takımı, rakip filelere 31 gol gönderirken, kalesinde ise 22 gol gördü. Danimarka Ligi'ne aralık ayının ilk haftasında ara verilirken, Thomas Thomasberg'in öğrencileri son 2 resmi müsabakasını Avrupa Ligi'nde yaptı ve son maçında Ludogorets'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Midtjylland, Avrupa Ligi'nde evinde 3 maçta 4 puan topladı.

FENERBAHÇE İLK 24'E NASIL KALIR?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 9 puan toplayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Danimarka deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda 12 puanla üst tura yükselmeyi başaracak. Beraberlik durumunda 10 puanlı Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg ile 9 puanlı Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş'ın maçları sarı-lacivertlilerin sıralamasını etkileyecek.

Tottenham'ın evinde oynayacağı maçta Elfsborg'u mağlup etmesi halinde, Fenerbahçe aynı averaja (-2) sahip rakibini geride bırakacak. Sarı-lacivertliler, Danimarka'da mağlubiyet yaşarsa diğer maçların sonuçlarına bakılacak.

PORTEKİZLİ HAKEM DÜDÜK ÇALIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalıyor. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira.

Karşılaşmanın VAR'ında Portekizli Helder Malheiro yer alıyor. AVAR'da ise Fabio Oliveira Melo görevi üstleniyor.