Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti: Mourinho'nun yokluğu...

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Midtjylland maçı öncesi Yusuf Akçiçek ile birlikte basın toplantısında konuştu. İşte o ifadeler...

ÇOK EKSİĞİMİZ VAR

Avrupa'da oynanan her maç gibi yarın da zorlu bir maç olacak. Avrupa'da kolay maç yok. Bizler de zor bir maç olacağını biliyoruz. Eksik oyuncular da tabii ki bizi etkileyecektir. Sayısal anlamda kısıtlı bir kadro ile buraya geldik. Bu sıkıntıyı Lyon maçında da yaşadık. Bizim için ideal olan tüm takımın olması olurdu. Bu da üzerinden gelmemiz gereken bir zorluk. Önemli olan turu geçmek. Oynayacak oyunculara güveniyoruz ve ellerinden geleni yapacaklarını biliyoruz.

BERABERLİK YETERLİ Mİ?

("Yeni formata göre tur atlamak için 1 puan yeterli mi?" sorusuna yanıt olarak)

Bu mümkün ama öyle bir durumda birçok maça bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla beraberliği düşünmemeliyiz. Biz buraya galibiyet için geldik. Biz elimizden geleni yapacağız sonrasına bakacağız.

"HİÇBİR MAÇA BERABERLİK İÇİN ÇIKMAZSINIZ"

Beraberlikle üst tur ihtimalimiz var ama o zaman birçok maça bakmamız gerekiyor. Bu sporda hiçbir maça beraberlik için çıkmazsınız. Maçı kazanmak için oynarsınız. Biz de bunun için oynayacağız. Önce kazanmak için oynayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Maç bittikten sonra sonuca bakacağız.

JOSE MOURİNHO'NUN CEZASI

Onun eksikliği bizim için üzücü bir durum. Varlığıyla fark yaratan birisi ama ekibi olarak biz de elimizden geleni yapacağız. Şanslıyız ki Roma'da da bu durumu yaşamıştık. Dolayısıyla onun yokluğu şu anlamda bizi etkilemeyecektir, onunla iletişim halinde olacağız. Ekibi olarak da elimizden geleni yapacağız.

"EKİBİNE YAKIN OLMAK İSTEYECEKTİR"

(Mourinho buraya geldi mi ve maçı nereden izleyecek?" sorusuna yanıt olarak)

Hocamız tabii ki buraya geldi. Maçı nerede izleyeceğini bilmiyorum. Bu, ekiple birlikte organize edilecektir. Ekibine yakın bir yerde olmak isteyecektir tıpkı önceki maçlarda olduğu gibi.

HANGİ SİSTEM İLE OYNAYACAKLAR?

Yarın hangi sistemle oynayacağımızla ilgili bir şey söyleyemem. Göztepe maçında ikinci yarıda dörtlü sisteme geçtik ve daha iyi oynadık ama bunun nedeni sadece sistem değildi. Oyuncuların isteği, hırsı değişmişti ikinci yarıda. Yine bunların çok önemli olacağını düşünüyorum yarın oynayacağımız maçta.

YUSUF AKÇİÇEK'İN AÇIKLAMALARI

Öncelikle 19 yaşında olarak buraya çıkmak benim için çok büyük bir tecrübe. Ama dediğim gibi, hocamızın bana güveniyle birlikte yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah güzel bir galibiyetle yolumuza devam ederiz.

Çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Kazanmamız gereken bir maç. Buraya kazanmaya geldik. İnşallah yarın güzel bir oyun ve galibiyetle play-off'ya kalmaya hak kazanırız.

Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Bana çok destek oluyorlar. Şu anda tek hedefim, Fenerbahçe'de aldığım süreyi en iyi değerlendirmek ve takıma katkı sağlamak. En büyük hedeflerimden birisi milli takım ama şu andaki tek hedefim aldığım süreyi en iyi şekilde değerlendirmek ve takıma yardımcı olmak.

Hocamızın dediği şeyler çok değerli. Çok tecrübeli bir hoca. Her gün yeni şeyler öğreniyorum. Her antrenman benim için farklı bir tecrübe. Bu maçtan önce de taktiksel olarak konuşmalarımız oldu. Onun dışında başka bir şey olmadı.