FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku'ya 2 teklif birden! İşte transfer yanıtı
Ara transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransız kulüplerinin radarına giren Alexander Djiku'ya 2 teklif birden geldi. Ganalı stoper transfer kararını iletti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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İtalyan basını Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli'ye teklif yaptığını duyurdu.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Corriere dello Sport'tan derlediği habere göre; Sarı kırmızılılar, Victor Osimhen için 65 milyon Euro teklifini İtalyan ekibine iletti.
Haberde, Napoli'nin bu teklifi reddetiği ve serbest kalma bedeli olan 75 milyon Euro'yu istediği kaydedildi.
SADECE G.SARAY'A 75 MİLYON EURO
Sarı kırmızılılar kiralama ücreti olarak 6 milyon Euro ödediği için Osimhen'in serbest kalma maddesi sadece Galatasaray'a 75 milyon Euro olduğu aktarıldı.
Osimhen'i almak isteyen diğer kulüplerin ise Ocak ayında transfer edebilmesi için 81 milyon Euro ödemeleri gerektiği de belirtildi.
Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in Osimhen transferinde indirim yapmayacağı ve oyuncunun performansını yakından takip ettiği ifade edildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maçta görev alan Victor Osimhen 16 gol, 5 asist kaydetti.
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