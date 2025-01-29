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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku'ya 2 teklif birden! İşte transfer yanıtı

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alexander Djiku'ya 2 teklif birden! İşte transfer yanıtı

Ara transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransız kulüplerinin radarına giren Alexander Djiku'ya 2 teklif birden geldi. Ganalı stoper transfer kararını iletti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 11:30
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen çılgınlığı! Teklif edilen rakam ortaya çıktı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen çılgınlığı! Teklif edilen rakam ortaya çıktı

Son olarak İkas Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu renklerine bağlayan Cimbom, yeni takviyeler için yoğun mesai harcıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen çılgınlığı! Teklif edilen rakam ortaya çıktı

Gözler bir yandan takıma katılacak yıldız isimlere çevrilirken diğer yandan sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Victor Osimhen için harekete geçildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen çılgınlığı! Teklif edilen rakam ortaya çıktı

İtalyan basını Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli'ye teklif yaptığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen çılgınlığı! Teklif edilen rakam ortaya çıktı

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Corriere dello Sport'tan derlediği habere göre; Sarı kırmızılılar, Victor Osimhen için 65 milyon Euro teklifini İtalyan ekibine iletti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen çılgınlığı! Teklif edilen rakam ortaya çıktı

Haberde, Napoli'nin bu teklifi reddetiği ve serbest kalma bedeli olan 75 milyon Euro'yu istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen çılgınlığı! Teklif edilen rakam ortaya çıktı

SADECE G.SARAY'A 75 MİLYON EURO


Sarı kırmızılılar kiralama ücreti olarak 6 milyon Euro ödediği için Osimhen'in serbest kalma maddesi sadece Galatasaray'a 75 milyon Euro olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen çılgınlığı! Teklif edilen rakam ortaya çıktı

Osimhen'i almak isteyen diğer kulüplerin ise Ocak ayında transfer edebilmesi için 81 milyon Euro ödemeleri gerektiği de belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen çılgınlığı! Teklif edilen rakam ortaya çıktı

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in Osimhen transferinde indirim yapmayacağı ve oyuncunun performansını yakından takip ettiği ifade edildi.

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