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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin istediği genç yıldızdan üzen haber! O ekiple anlaştı

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin istediği genç yıldızdan üzen haber! O ekiple anlaştı

Fenerbahçe'de transferde son olarak flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerle ismi anılan genç futbolcunun başka bir ekiple anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 11:09 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 11:58
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MEHMET MERT ERENLER
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin istediği genç yıldızdan üzen haber! O ekiple anlaştı

Fenerbahçe'de ara transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin istediği genç yıldızdan üzen haber! O ekiple anlaştı

Hücum hattına bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekibin gündemine son olarak kariyerini İsveç ligi ekiplerinden Hammarby'de sürdüren Bazoumana Toure gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin istediği genç yıldızdan üzen haber! O ekiple anlaştı

Fildişili genç futbolcudan son olarak sarı-lacivertli ekibi üzen bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin istediği genç yıldızdan üzen haber! O ekiple anlaştı

TOURE BUNDESLIGA YOLCUSU

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Bazoumana Toure ile anlaşmaya yakın.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin istediği genç yıldızdan üzen haber! O ekiple anlaştı

Alman ekibinin bu transfer için Hammarby'e 14 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin istediği genç yıldızdan üzen haber! O ekiple anlaştı

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Toure, İsveç ekibi ile 23 maça çıkmış ve takımına 9 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.

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