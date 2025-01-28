TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin istediği genç yıldızdan üzen haber! O ekiple anlaştı
Fenerbahçe'de transferde son olarak flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerle ismi anılan genç futbolcunun başka bir ekiple anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 11:09 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 11:58
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TOURE BUNDESLIGA YOLCUSU
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Bazoumana Toure ile anlaşmaya yakın.
Alman ekibinin bu transfer için Hammarby'e 14 milyon euro ödeyeceği belirtildi.
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Toure, İsveç ekibi ile 23 maça çıkmış ve takımına 9 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.
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