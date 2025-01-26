TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Mourinho'dan Ansu Fati'ye kanca!
Jose Mourinho, Barcelona'da Hansi Flick tarafından forma şansı bulamayan ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Ansu Fati'yi kafasını koydu. Tecrübeli teknik adamın talimatı ile sarı lacivertli yönetim, Katalan ekibine kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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"YAZIN DA İSTEMİŞTİ"
"Fenerbahçe, transferin son döneminde Fati'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak. Teknik direktör Mourinho, İspanyol oyuncunun transferinde ısrarcı. Türk ekibi, Fati'yi haziran ayına kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor."
Haberde; Mourinho'nun yaz transfer döneminde de Fati'yi istediği ancak 22 yaşındaki oyuncunun Barcelona'da kaldığı bilgisi de paylaşıldı.
Bu sezon Barça'da 8 maça çıkan Fati, 186 dakika sahada kalabildi ve skor katkısı yapamadı.
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