TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Mourinho'dan Ansu Fati'ye kanca!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun direktifleri sonrasında bir yıldızı daha listeye ekledi: Ansu Fati.

Mourinho, Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick tarafından fazla şans verilmeyen 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. Yönetim, Fati için önümüzdeki hafta teklif yapmaya hazırlanıyor.