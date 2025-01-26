  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Mourinho'dan Ansu Fati'ye kanca!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Mourinho'dan Ansu Fati'ye kanca!

Jose Mourinho, Barcelona'da Hansi Flick tarafından forma şansı bulamayan ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Ansu Fati'yi kafasını koydu. Tecrübeli teknik adamın talimatı ile sarı lacivertli yönetim, Katalan ekibine kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Mourinho'dan Ansu Fati'ye kanca!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun direktifleri sonrasında bir yıldızı daha listeye ekledi: Ansu Fati.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Mourinho'dan Ansu Fati'ye kanca!

Mourinho, Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick tarafından fazla şans verilmeyen 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. Yönetim, Fati için önümüzdeki hafta teklif yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Mourinho'dan Ansu Fati'ye kanca!

İspanyol medyasından AS da bu transfer girişimini doğruladı ve haberinde şu ifadelere yer verdi...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Mourinho'dan Ansu Fati'ye kanca!

"YAZIN DA İSTEMİŞTİ"

"Fenerbahçe, transferin son döneminde Fati'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak. Teknik direktör Mourinho, İspanyol oyuncunun transferinde ısrarcı. Türk ekibi, Fati'yi haziran ayına kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor."

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Mourinho'dan Ansu Fati'ye kanca!

Haberde; Mourinho'nun yaz transfer döneminde de Fati'yi istediği ancak 22 yaşındaki oyuncunun Barcelona'da kaldığı bilgisi de paylaşıldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Mourinho'dan Ansu Fati'ye kanca!

Bu sezon Barça'da 8 maça çıkan Fati, 186 dakika sahada kalabildi ve skor katkısı yapamadı.

Osimhen'den o iddialara yanıt: Kimseye vurmadım!
Mourinho'nun hayran olduğu yıldız G.Saray'a geliyor!
DİĞER
Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı tarihi!
Grand Kartal Otel'in sahibinin bencilliği 78 cana mal oldu! Kızlarına kral dairesinde yanmaz örtü ve yanmaz perde...
F.Bahçe'de Maximin'in yerine 3 aday!
Fenerbahçe'nin Romulo gerçeği ortaya çıktı! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den G.Saray'a sert gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a sert gönderme! 02:23
F.Bahçe'den G.Saray'a sert gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a sert gönderme! 02:15
R. Madrid rahat kazandı! R. Madrid rahat kazandı! 01:03
R. Madrid rahat kazandı! R. Madrid rahat kazandı! 01:02
Erok, Korkmaz’la iyi başladı Erok, Korkmaz’la iyi başladı 00:22
Buruk'tan flaş yabancı VAR açıklaması Buruk'tan flaş yabancı VAR açıklaması 00:21
Daha Eski
Boğalar Kerem’le seriye geçti Boğalar Kerem’le seriye geçti 00:21
Osimhen'den o iddialara yanıt: Kimseye vurmadım! Osimhen'den o iddialara yanıt: Kimseye vurmadım! 00:21
Metin Öztürk'ten yabancı VAR eleştirisi! Metin Öztürk'ten yabancı VAR eleştirisi! 00:21
Muslera: Yavaş yavaş sona geliyoruz Muslera: Yavaş yavaş sona geliyoruz 00:21
Mourinho'nun hayran olduğu yıldız G.Saray'a geliyor! Mourinho'nun hayran olduğu yıldız G.Saray'a geliyor! 00:21
G.Saray evinde tek golle kazandı! G.Saray evinde tek golle kazandı! 00:21