Fenerbahçe Talisca'ya kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, Anderson Talisca ve kulübü Al-Nassr ile transfer görüşmelerinde tüm detaylarda anlaşmaya vardı. Brezilyalı futbolcunun pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte Talisca transferine dair yeni gelişmeler… (FB spor haberleri)
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Bu rutin sürecin ardından resmi imzalar atılacak.
Son maçlarda kadroya dahil edilmeyen Talisca, geçtiğimiz günlerde takım arkadaşlarıyla vedalaşmıştı.
Uzun süredir üzerinde çalışılan ve nihayet mutlu sonla sonuçlanan transferin ardından uçuş planları hazırlanmaya başlandı.
Talisca'nın Göztepe maçında tribünde yer alması bekleniyordu, ancak oyuncunun pazartesi günü İstanbul'da olması planlanıyor.
Bu sezon Al-Nassr formasıyla Suudi Pro Ligi, Kral Kupası, Suudi Süper Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 19 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 1.393 dakika sahada kaldı ve 8 gol attı. Ancak asist yapmayı başaramadı.
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