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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Talisca'ya kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Fenerbahçe Talisca'ya kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, Anderson Talisca ve kulübü Al-Nassr ile transfer görüşmelerinde tüm detaylarda anlaşmaya vardı. Brezilyalı futbolcunun pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte Talisca transferine dair yeni gelişmeler… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 12:17
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Fenerbahçe Anderson Talisca transferinde son aşamaya geldi

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde sona yaklaşıyor.

Fenerbahçe Anderson Talisca transferinde son aşamaya geldi

Brezilyalı futbolcu, menajeri ve kulübü Al-Nassr ile yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandı ve bu anlaşmalar resmiyete döküldü.

Fenerbahçe Anderson Talisca transferinde son aşamaya geldi

Al-Nassr kulübü, Suudi Arabistan'ın devlet fonuna ait olduğu için anlaşma detayları devlet kanalından onay alacak.

Fenerbahçe Anderson Talisca transferinde son aşamaya geldi

Bu rutin sürecin ardından resmi imzalar atılacak.

Fenerbahçe Anderson Talisca transferinde son aşamaya geldi

Son maçlarda kadroya dahil edilmeyen Talisca, geçtiğimiz günlerde takım arkadaşlarıyla vedalaşmıştı.

Fenerbahçe Anderson Talisca transferinde son aşamaya geldi

Uzun süredir üzerinde çalışılan ve nihayet mutlu sonla sonuçlanan transferin ardından uçuş planları hazırlanmaya başlandı.

Fenerbahçe Anderson Talisca transferinde son aşamaya geldi

Talisca'nın Göztepe maçında tribünde yer alması bekleniyordu, ancak oyuncunun pazartesi günü İstanbul'da olması planlanıyor.

Fenerbahçe Anderson Talisca transferinde son aşamaya geldi

Bu sezon Al-Nassr formasıyla Suudi Pro Ligi, Kral Kupası, Suudi Süper Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 19 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 1.393 dakika sahada kaldı ve 8 gol attı. Ancak asist yapmayı başaramadı.

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