Fenerbahçe ısrarla istiyordu! Strahinja Pavlovic’ten transfer yanıtı
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hedeflerinden birisi Strahinja Pavlovic'ti. Sırp oyuncu için AC Milan ile temaslarını sürdüren sarı lacivertlilere kötü haber geldi. Pavlovic, transfere bizzat yanıt verdi. İşte detaylar… | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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23 yaşındaki savunmacı, İtalyan basınına yaptığı açıklama ile transfer söylentilerine yanıt verdi.
İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin tuttomercatoweb'den derlediği o haber…
İtalya Serie A'nın 22. haftasında Pavlovic, Parma'ya karşı 90+4'te galibiyeti getiren golün mimarı olmuştu.
Maçın ardından basın toplantısında konuşan Sırp oyuncu, "Oynamadan geçirdiğim haftalar benim için zor oldu ama sahada olduğumda her dakika mücadele ediyorum." dedi.
MİLAN'DA KALMAK İSTİYORUM
Pavlovic ayrıca, "10 maçtır oynamıyorum ve medyada pek çok söylenti dolaşıyor. Ama buradayım ve burada kalmak istiyorum." ifadeleri ile transfer söylentilerine yanıt verdi.
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