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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ısrarla istiyordu! Strahinja Pavlovic’ten transfer yanıtı

Fenerbahçe ısrarla istiyordu! Strahinja Pavlovic’ten transfer yanıtı

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hedeflerinden birisi Strahinja Pavlovic'ti. Sırp oyuncu için AC Milan ile temaslarını sürdüren sarı lacivertlilere kötü haber geldi. Pavlovic, transfere bizzat yanıt verdi. İşte detaylar… | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 19:14
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe ısrarla istiyordu! Strahinja Pavlovic’ten transfer yanıtı

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe ısrarla istiyordu! Strahinja Pavlovic’ten transfer yanıtı

Diego Carlos'u renklerine bağlayan sarı lacivertliler, Milan Skriniar ile resmi sözleşme için PSG'nin kiralık oyuncu limiti problemini çözmesini bekliyor.

Fenerbahçe ısrarla istiyordu! Strahinja Pavlovic’ten transfer yanıtı

Öte yandan AC Milan'ın Sırp stoperi Strahinja Pavlovic ile anılan Fenerbahçe, oyuncu için Serie A ekibi ile temaslarını sürdürüyordu.

Fenerbahçe ısrarla istiyordu! Strahinja Pavlovic’ten transfer yanıtı

23 yaşındaki savunmacı, İtalyan basınına yaptığı açıklama ile transfer söylentilerine yanıt verdi.

Fenerbahçe ısrarla istiyordu! Strahinja Pavlovic’ten transfer yanıtı

İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin tuttomercatoweb'den derlediği o haber…

Fenerbahçe ısrarla istiyordu! Strahinja Pavlovic’ten transfer yanıtı

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Pavlovic, Parma'ya karşı 90+4'te galibiyeti getiren golün mimarı olmuştu.

Fenerbahçe ısrarla istiyordu! Strahinja Pavlovic’ten transfer yanıtı

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Sırp oyuncu, "Oynamadan geçirdiğim haftalar benim için zor oldu ama sahada olduğumda her dakika mücadele ediyorum." dedi.

Fenerbahçe ısrarla istiyordu! Strahinja Pavlovic’ten transfer yanıtı

MİLAN'DA KALMAK İSTİYORUM

Pavlovic ayrıca, "10 maçtır oynamıyorum ve medyada pek çok söylenti dolaşıyor. Ama buradayım ve burada kalmak istiyorum." ifadeleri ile transfer söylentilerine yanıt verdi.

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