Beraberlikte elenebilir

Fenerbahçe, Midtjylland'ı yenerse üst tura çıkacak. Ancak beraberlik durumunda diğer maçların sonuçlarına göre; sarı-lacivertlilerin elenme durumu bile var. Nasıl mı işte ihtimaller;

Fenerbahçe'nin Midtjylland ile berabere kalması durumunda 9 ve 10 puanı bulunan takımların maçları da sarı-lacivertli ekibin Avrupa'daki kaderini etkileyecek.

Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg'un 10, Roma, Ferencvaros ve BJK'nın ise 9'ar puanı bulunuyor. F.Bahçe, beraberlikte, Tottenham'ın Elfsborg'u yenmesi halinde, sarı-lacivertliler averajla İsveç ekibini geride bırakacak.

Şayet Roma ve Ferencvaros son maçlarından en az 1 puan alır, Porto, Twente ve Braga 3 puan alırsa, Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi macerası sona erer.