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Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho: Elimizde çok eksik var ama...

Jose Mourinho: Elimizde çok eksik var ama...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Fransız ekibi Lyon'u konuk ediyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho dikkat çeken sözlere yer verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 19:56 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 21:05
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Jose Mourinho: Elimizde çok eksik var ama...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Fransız ekibi Lyon'u konuk ediyor.

Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

İki maçta alınacak iki puanın tur için yeterli olacağını düşünüyoruz. Bugünden bunu bitirebilirsek, bizim için çok daha iyi olur.

Elimizde çok eksik var ama evimizde oynuyoruz. Farklı turnuvalarda da olsa 4 galibiyet aldık üst üste. Evimizde oynayacağız. İyi bir maç olacağını düşünüyorum.

Lyon bizi televizyonda izliyor mu bilemem o yüzden çok bilgi veremem. Dengeli bir oyun oynamamız gerekiyor. Bazı oyuncular en iyi pozisyonlarında oynamıyor. Puzzle yapmaya çalışıyoruz. Edin bugün oynamıyor, takıma bugün denge katılabilmek için. Kaliteli bir takımla oynayacağız. Bizim amacımız bugün rakibi şaşırtmak. Onlar bugün muhtemelen Edin ve Youssef'i bekliyordu. Oyunculara oynayacağımız maçı düşünün diyorum ama ben teknik direktör olarak diğer maçları da düşünmek zorundayım. Pazar günü oynayacağımız önemli maçı da düşünüyorum.

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