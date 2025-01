Livakovic'in sakatlığında kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, teknik direktör Jose Mourinho 'dan tam not aldı. Adana Demirspor mücadelesinde fazla iş düşmeyen ancak ilk yarıda karşı karşıya bir pozisyonda golü önleyen ve takımının geriye düşmesine mani olan İrfan Can güven veriyor. Hırvat kalecinin yokluğunda tereddüt etmeyen Mourinho, eldivenleri güven içerisinde İrfan Can'a teslim ediyor.