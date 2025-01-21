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Jose cezalı Göztepe'de yok
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Portekizli teknik adam daha önce; sezonun ilk yarısındaki Adana Demirspor, Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında sarı kart görmüştü. Portekizli kural gereği 4 maçta sarı kart gördüğü için Göztepe mücadelesinde yedek kulübesinde olamayacak.
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