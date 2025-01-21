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Avrupa'da büyük tehlike
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Lyon'la kritik bir maça çıkacak. Kadıköy'de en büyük koz şüphesiz taraftar... Ancak Mourinho'nun eli-kolu, bağlanmış durumda... Nedeni de kadrodaki eksiklikler... Jayden ile Becao, sezonu kapattı. Ayrıca Mert Müldür de cezalı. Jose'nin son haftalarda vazgeçemediği isimlerden; Kostic, Levent ve Oğuz Avrupa listesinde yok. Özellikle savunmada sıkıntı büyük. Elde; Djiku, Çağlar, Samet, Yusuf ve Osayi var. Sol bekte oynayacak oyuncu yok. Jose'nin üçlü savunmayla çıkması bekleniyor. Stoperde ise ya Samet ya da Yusuf 11 başlayacak.
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