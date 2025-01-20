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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Strahinja Pavlovic ısrarı! Milan ile görüşme...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Strahinja Pavlovic ısrarı! Milan ile görüşme...

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, devre arasında savunma hattını güçlendirmek üzere Strahinja Pavlovic ve takımı AC Milan ile temastaydı. Görüşmelerde istediği yanıtı alamayan sarı lacivertli yönetim, Sırp stoper için tekrar kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 21:05
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Strahinja Pavlovic ısrarı! Milan ile görüşme...

Ara transfer döneminde kadroya stoper takviyesi yaparak savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotasını yeniden Strahinja Pavlovic'e çevirdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Strahinja Pavlovic ısrarı! Milan ile görüşme...

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Strahinja Pavlovic transferi için AC Milan ile bir görüşme daha gerçekleştirmek üzere harekete geçti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Strahinja Pavlovic ısrarı! Milan ile görüşme...

23 yaşındaki stoper, bu sezon Serie A devi ile 14 karşılaşmada forma giydi. Sırp savunmacı, bu maçlarda 1 gol katkısı sundu.

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