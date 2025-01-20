TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Strahinja Pavlovic ısrarı! Milan ile görüşme...
Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, devre arasında savunma hattını güçlendirmek üzere Strahinja Pavlovic ve takımı AC Milan ile temastaydı. Görüşmelerde istediği yanıtı alamayan sarı lacivertli yönetim, Sırp stoper için tekrar kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek olan Pavlovic'in güncel piyasa değeri 17 milyon euro.
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