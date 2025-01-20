TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yeni stoperi Diego Carlos'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Ara transfer penceresinin açılmasıyla birlikte harekete geçen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin anlaşma sağladığı Diego Carlos, İstanbul'a gelecek. İşte yıldız ismin Türkiye'ye geliş tarihi... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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31 yaşındaki oyuncunun çarşamba gününün akşamında İstanbul'a gelmesi ve ertesi gün sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
Brezilyalı yıldız, ardından Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lyon mücadelesini de tribünden takip edecek ve karşılaşma öncesinde de taraftarları selamlayacak.
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