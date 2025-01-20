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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yeni stoperi Diego Carlos'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yeni stoperi Diego Carlos'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Ara transfer penceresinin açılmasıyla birlikte harekete geçen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin anlaşma sağladığı Diego Carlos, İstanbul'a gelecek. İşte yıldız ismin Türkiye'ye geliş tarihi... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yeni stoperi Diego Carlos'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için hummalı bir çalışma içine giren Fenerbahçe, ilk transferini Aston Villa'nın Brezilyalı stoperi Diego Carlos'la gerçekleştirecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yeni stoperi Diego Carlos'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

İngiliz ekibiyle ve sambacıyla her konuda anlaşıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yeni stoperi Diego Carlos'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Prosedürlerin iki gün içinde halledilmesi ve ardından Carlos'un İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yeni stoperi Diego Carlos'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

31 yaşındaki oyuncunun çarşamba gününün akşamında İstanbul'a gelmesi ve ertesi gün sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yeni stoperi Diego Carlos'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Brezilyalı yıldız, ardından Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lyon mücadelesini de tribünden takip edecek ve karşılaşma öncesinde de taraftarları selamlayacak.

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