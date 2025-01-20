Fenerbahçe'nin iptal edilen gollerinde VAR müdahalesi doğru muydu? Mustafa Çulcu yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Sabah Gazetesi yazarı Mustafa Çulcu, karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yazı...

MUSTAFA ÇULCU - İLK İPTALDE VAR PROTOKOLÜ ÇİĞNENDİ

"Şampiyonluktaki en büyük rakibi Galatasaray deplasmanda iki gün önce iki puan bırakmış, puan makasını daraltmak adına fırsat yakalamış ve hedefi olan Fenerbahçe, yaş ortalaması 23.52, ligde sadece iki galibiyeti olan Adana Demirspor maçına böyle mi başlar? Bu bir Mourinho freni mi, hafta arası Lyon maçı düşüncesi mi? 2. yarı Osayi ve Çağlar hamlesi ile oyun aklı değişti, önde basan Fenerbahçe seyretmeye başladık. İptal edilen goller Fenerbahçe'nin hırsını artırdı. Rakibin bir eksik kalması ile oyun temposunu yükseltti ve goller geldi. İlk yarıda Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde hava topu hamlesi esnasında Dzeko'yu Adana Demirsporlu Tolga sarıyor sarmalıyor, bir güreşçi gibi yere indiriyor bu pozisyon açık bir penaltı ama kaynadı gitti badem oldu. Halil Umut Meler kardeşim duran toplarda eşleşen oyuncular bir kez ikaz edilir, ikincide hâlâ temaslı itiş kakış varsa kart çıkmalıdır. Aynı şekilde üç sefer sözlü ikaz olmaz. Fenerbahçe'nin 52'de attığı, VAR müdahalesi OFR'den faul gerekçesi ile iptal edilen golde VAR müdahalesi hatalı. VAR karışmamalıydı, sahada hakemin kararı ve gol geçerli olmalıydı. OFR'den dönerken elit hakemimizin yüzündeki ekşime, VAR protokol esaslarının çiğnendiğinin net göstergesini yansıtıyordu. Fenerbahçe'nin 64'te attığı gol öncesi Tolga topa vuruyor, En-Nesyri ise Tolga'ya vuruyor net faul, VAR müdahalesi ile OFR'den gol iptali doğru. Yusuf Barasi 56'da Mert Müldür'ün ayağına basıyor. Gaddarlık içeren sakatlayıcı bu ciddi faul dolayısıyla çıkan direkt kırmızı kart doğru. Doğru kırmızı kart ve farklı skor, Halil Umut Meler'i giyotinin altından kurtardı. Lakin form durumu UEFA'daki kadar yüksek değildi."