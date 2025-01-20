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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla gelmişlerdi

Fenerbahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla gelmişlerdi

Ara transfer döneminin başlamasının ardından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu. Fenerbahçe'de son olarak önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin takımdan 2 isimle yollarını ayırmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 14:23
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Fenerbahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla gelmişlerdi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indiren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla gelmişlerdi

Galatasaray'ın puan kaybı sonrası Akdeniz ekibi karşısında alınan farklı galibiyetle moral bulan sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.

Fenerbahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla gelmişlerdi

Stoper ve sol bek takviyelerine öncelik veren Fenerbahçe ilk bombayı patlattı.

Fenerbahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla gelmişlerdi

Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Diego Carlos için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla gelmişlerdi

Fenerbahçe'nin Breziyalı stoperle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla gelmişlerdi

Diego Carlos takviyesiyle ara transfer dönemine giriş yapan sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla gelmişlerdi

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de iki ayrılık gerçekleşiyor.

Fenerbahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla gelmişlerdi

TORINO'DAN CENGİZ'E RESMİ TEKLİF

Torino, Cengiz Ünder'i kiralamak için resmi teklif yaptı.

Fenerbahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla gelmişlerdi

Bu hafta yüz yüze görüşme yapılacak ve transfer tamamlanacak.

Fenerbahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla gelmişlerdi

Cengiz Ünder bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 6 maçta 153 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla gelmişlerdi

27 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Fenerbahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla gelmişlerdi

Cengiz'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla gelmişlerdi

Milli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 7.5 milyon Euro.

Fenerbahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla gelmişlerdi

SAINT-MAXIMIN GİDİYOR

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin ile yollar ayrılıyor.

Fenerbahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla gelmişlerdi

Sarı-lacivertlilerin sezon başında 8 milyon Euro maaşı karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Saint-Maximin'den istediği verimi alamadı.

Fenerbahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla gelmişlerdi

Beklentileri karşılayamayan Fransız oyuncunun takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla gelmişlerdi

Allan Saint-Maximin bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıktı.

Fenerbahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla gelmişlerdi

Fransız kanat oyuncusu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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