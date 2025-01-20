Fenerbahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla gelmişlerdi
Ara transfer döneminin başlamasının ardından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu. Fenerbahçe'de son olarak önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin takımdan 2 isimle yollarını ayırmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Diego Carlos için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin Breziyalı stoperle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Diego Carlos takviyesiyle ara transfer dönemine giriş yapan sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de iki ayrılık gerçekleşiyor.
TORINO'DAN CENGİZ'E RESMİ TEKLİF
Torino, Cengiz Ünder'i kiralamak için resmi teklif yaptı.
Bu hafta yüz yüze görüşme yapılacak ve transfer tamamlanacak.
Cengiz Ünder bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 6 maçta 153 dakika süre aldı.
27 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Cengiz'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Milli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 7.5 milyon Euro.
SAINT-MAXIMIN GİDİYOR
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin ile yollar ayrılıyor.
Sarı-lacivertlilerin sezon başında 8 milyon Euro maaşı karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Saint-Maximin'den istediği verimi alamadı.
Beklentileri karşılayamayan Fransız oyuncunun takımdan ayrılacağı öğrenildi.
Allan Saint-Maximin bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıktı.
Fransız kanat oyuncusu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Saint-Maximin'in Al-Ahli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.
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