Cenk Tosun ilk golünü kaydetti

Beşiktaş ile olan sözleşmesini uzatmayan ve sezon başında F.Bahçe'ye katılan Cenk Tosun ilk golünü atmayı başardı. Bu haftaya kadar Süper Lig'de sadece 38 dakika forma giyen ve gol sevinci yaşayamayan Cenk Tosun, Adana Demir deplasmanında bir ilki tattı. 76. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil olan Cenk, 90'da ise Amrabat'ın ortasına iyi yükselerek maçta son sözü söyledi. Karşılaşma bitiminde gol attığı için çok mutlu olduğunu belirten Cenk Tosun, "Gol atmak çok güzel bir duygu. Kazandığımız için mutluyuz. Şimdi önümüzde Avrupa maçı var ve ona konsantre oluyoruz" ifadelerini kullandı.