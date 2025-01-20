  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Cenk Tosun ilk golünü kaydetti

Cenk Tosun ilk golünü kaydetti

Beşiktaş ile olan sözleşmesini uzatmayan ve sezon başında F.Bahçe'ye katılan Cenk Tosun ilk golünü atmayı başardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cenk Tosun ilk golünü kaydetti

Beşiktaş ile olan sözleşmesini uzatmayan ve sezon başında F.Bahçe'ye katılan Cenk Tosun ilk golünü atmayı başardı. Bu haftaya kadar Süper Lig'de sadece 38 dakika forma giyen ve gol sevinci yaşayamayan Cenk Tosun, Adana Demir deplasmanında bir ilki tattı. 76. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil olan Cenk, 90'da ise Amrabat'ın ortasına iyi yükselerek maçta son sözü söyledi. Karşılaşma bitiminde gol attığı için çok mutlu olduğunu belirten Cenk Tosun, "Gol atmak çok güzel bir duygu. Kazandığımız için mutluyuz. Şimdi önümüzde Avrupa maçı var ve ona konsantre oluyoruz" ifadelerini kullandı.

G.Saray'dan Skriniar resti!
G.Saray'a PSG'den transfer!
DİĞER
Yapımcı Jandae Perçem GÜNAYDIN'A anlattı: ‘Barım’dan o kadar korktum ki güvenlik şirketini bile aradım’
CANLI | Gazze'de rötarlı ateşkes: Hamas ve İsrail arasında rehine takası başladı!
F.Bahçe Carlos'a kavuşuyor! O maçta tribünde olacak
Çakar'dan hakem Meler'e flaş sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter 3 puanı 3 golle aldı! Inter 3 puanı 3 golle aldı! 01:53
Inter 3 puanı 3 golle aldı! Inter 3 puanı 3 golle aldı! 01:51
Mustafa Çulcu'dan maç sonu flaş yorum! Mustafa Çulcu'dan maç sonu flaş yorum! 00:48
F.Bahçe savunma hattına 1.94'lük kule! F.Bahçe savunma hattına 1.94'lük kule! 00:40
F.Bahçe'den G.Saray'a göndermeli paylaşım! F.Bahçe'den G.Saray'a göndermeli paylaşım! 00:36
Beşiktaş aradığı kanadı Portekiz'de buldu! Beşiktaş aradığı kanadı Portekiz'de buldu! 00:33
Daha Eski
Jose Mourinho: Türkiye'de 6 aydır... Jose Mourinho: Türkiye'de 6 aydır... 00:16
Golcüler sahneye çıktı F.Bahçe farklı kazandı! Golcüler sahneye çıktı F.Bahçe farklı kazandı! 00:16
F.Bahçe Adana'da hata yapmadı! İşte güncel puan durumu F.Bahçe Adana'da hata yapmadı! İşte güncel puan durumu 00:16
Potada derbinin galibi F.Bahçe Beko! Potada derbinin galibi F.Bahçe Beko! 00:16
Medina imzayı attı! İşte ilk golü Medina imzayı attı! İşte ilk golü 00:15
G.Saray'da Muslera çıkmazı! G.Saray'da Muslera çıkmazı! 00:15