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Haberler Fenerbahçe Altın buldu

Altın buldu

Sarı-Lacivertliler zirve ile olan puan farkını 6'ya düşürdü. Adana Demir engelini En-Nesyri’nin iki, Dzeko ve Cenk’in birer golüyle rahat geçen F.Bahçe haftayı en karlı kapatan takım oldu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Altın buldu

F.Bahçe ligde son haftalardaki en kritik eşiği hatasız tamamlamayı başardı. Lider G.Saray'ın Hatay'da takılmasını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, Adana Demir deplasmanında 3 golle kazanmayı başardı. Karşılaşma hakem ve VAR kararları gölgesinde geçerken Dusan Tadic-En Nesyri işbirliği geceyi aydınlattı. İlk yarıda farklı bir kadro tercihinin de etkisiyle sahada bir türlü bekleneni veremeyen sarı-lacivertliler ikinci yarıda istediğini fazlasıyla aldı.

İKİ GOL SAYILMADI

İlk olarak 50. dakikada Nesyri fileleri buldu ancak gol, VAR'dan döndü. Ardından 56'da Yusuf Barası sert faulü nedeniyle kırmızı kart görürken, 63'te bu kez İrfan Can Kahveci'nin golü VAR'a takıldı. Bir türlü tabelayı değiştiremeyen F.Bahçe, 68 ve 70'de Tadic'in asistlerinde En-Nesyri ile fileleri buldu. 73'te Dzeko farkı açarken son sözü ise 90'da çubuklu forma ile ilk kez fileleri bulan Cenk Tosun söyledi. Böylece zirveye puan farkı 6'ya düştü.

İRFAN GEÇİT VERMEDİ

Livakovic'in sakatlığında formayı sırtına geçiren İrfan Can Eğribayat başarılı bir performans sergiledi. İlk yarıda Aliou'nin karşı karşıya şutunda geçit vermeyen İrfan Can, Süper Lig'de 7 maç sonra sarı-lacivertli kaleyi gole kapattı.

75

F.Bahçe geçen sezondan bu yana deplasmanlarda topladığı 75 puanla zirveye kuruldu. Kanarya bu maçlarda 70 kez de fileleri buldu.

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