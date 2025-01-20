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Haberler Fenerbahçe 10 numara 5 yıldız

10 numara 5 yıldız

Fenerbahçe, ilk yarıda büyük sıkıntı yaşadığı maçta; Adana Demirspor’u farklı geçti. En-Nesyri ve Dzeko galibiyetin baş mimarlarıydı. İki oyuncu ligdeki 10’uncu gollerini kaydetti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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10 numara 5 yıldız

Fenerbahçe'nin yıldızları dün Adana'da iş başındaydı... Süper ikili ikinci yarı attıkları gollerle sarı-lacivertlilere zaferi getirdi. Karşılaşmanın bir numaralı yıldızı tartışmasız Faslı golcü Youssef En-Nesyri'ydi. 24'üncü dakikada altı pas içinde direğe takılan En-Nesyri, ikinci yarıda golleri sıralamaya başladı. 69'uncu dakikada Dusan Tadic'in ortasında gelişine harika bir vuruş yapan Faslı yıldız, Fenerbahçe'yi ölüp ölüp dirildiği maçta 1-0 öne geçirdi. Bu golden iki dakika sonra yine bu ikili sahneye çıktı.

5 DAKİKADA 3 GOL GELDİ

Tadic, 71'de ceza sahası içine gönderdi. Nesyri, bu kez yaptığı en iyi işi yaptı ve kafayla topu filelere yolları. Kariyerinde 33 kafa golü olan Nesyri, 34'üncüsü Adana ağlarına yolladı ve Fenerbahçe'yi rahatlattı. Bu golden 3 dakika sonra ise iki golü atan Nesyri, bu kez asist yaptı. Sol kanattan topu süren tecrübeli oyuncu, meşin yuvarlağı ceza sahası içine gönderdi ve bu kez kaptan Edin Dzeko fileleri sarstı. İki golcü de böylece sarı-lacivertli forma altında Süper Lig'deki bu sezon 10'uncu gollerini kaydetmeyi başardı.

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