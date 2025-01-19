Fenerbahçe'den Adana Demirspor galibiyeti sonrası Galatasaray'a göndermeli paylaşım!

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuğu olduğu Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Bu zafer sonrası Fenerbahçe, Hatayspor'la 1-1 berabere kalarak 2 puanlık kayıp yaşayan Galatasaray ile aralarındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Mücadele sonrası sarı lacivertli ekip ezeli rakiplerine gönderme yaptıkları bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin paylaşımında "BURADAYIZ! Adım adım geliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

"KADIKÖY'Ü RAKİPLERE DAR EDECEĞİZ"

Fenerbahçe, daha sonra yaptığı videolu paylaşımda ise, "90 dakika kol kola, omuz omuza Kadıköy'ü rakiplere dar edeceğiz! İnanın, bize bu yoldan geri dönüş yok!" ifadelerini kullandı.