Fenerbahçe 3 puana kenetlendi! İşte Jose Mourinho'nun Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak aradaki puan farkını eritmek istiyor. İşte her iki ekibin de muhtemel 11'leri... (FB SPOR HABERİ)
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Teknik Direktör Mourinho dünkü çalışma sonrasında oyuncularıyla kısa bir moral konuşması gerçekleştirdi.
BASKI G.SARAY'IN ÜSTÜNDE
Bekledikleri fırsatın geldiğini ifade eden Portekizli çalıştırıcı, Adana Demir önünde kazanarak bunu avantaja çevirmeleri gerektiğini ve baskının artık G.Saray'da olduğunu söyledi.
İki takım bugün ligde 42. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Geride kalan 41 mücadelenin 24'ünü F.Bahçe kazanırken, Adana temsilcisi ise 5 maçta üstünlük sağladı.
12 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Fenerbahçe'nin 41 maçta attığı 81 gole, Adana Demirspor ise 41 golle karşılık verdi.
İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:
Adana Demirspor: EREN, ARDA, TOLGA, SEMİH, ABDULSAMET, OSMAN, ALİ, İZZET, MAESTRO, YUSUF, AIMBETOV
Fenerbahçe: İRFAN CAN, DJIKU, ÇAĞLAR, MERT, OĞUZ, FRED, SZYMANSKI, AMRABAT, TADIC, DZEKO, EN-NESYRI
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