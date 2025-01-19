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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 3 puana kenetlendi! İşte Jose Mourinho'nun Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe 3 puana kenetlendi! İşte Jose Mourinho'nun Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak aradaki puan farkını eritmek istiyor. İşte her iki ekibin de muhtemel 11'leri... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Fenerbahçe 3 puana kenetlendi! İşte Jose Mourinho'nun Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Son haftalarda her maçına G.Saray'ın galibiyetinden sonra çıkan F.Bahçe bu kez rakibinin yaşadığı puan kaybının sevinciyle sahaya adımını atacak.

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Fenerbahçe 3 puana kenetlendi! İşte Jose Mourinho'nun Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Stresin yerini büyük bir coşkuya bırakacağı bir mücadeleye hazırlanıyor sarı-lacivertliler...

Fenerbahçe 3 puana kenetlendi! İşte Jose Mourinho'nun Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Ligin dibinde yer alan Adana Demir'e konuk olmaya hazırlanan F.Bahçe'de teknik heyet ve oyuncular tamamen 3 puana kenetlenmiş durumdalar.

Fenerbahçe 3 puana kenetlendi! İşte Jose Mourinho'nun Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Teknik Direktör Mourinho dünkü çalışma sonrasında oyuncularıyla kısa bir moral konuşması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe 3 puana kenetlendi! İşte Jose Mourinho'nun Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

BASKI G.SARAY'IN ÜSTÜNDE

Bekledikleri fırsatın geldiğini ifade eden Portekizli çalıştırıcı, Adana Demir önünde kazanarak bunu avantaja çevirmeleri gerektiğini ve baskının artık G.Saray'da olduğunu söyledi.

Fenerbahçe 3 puana kenetlendi! İşte Jose Mourinho'nun Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

İki takım bugün ligde 42. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Geride kalan 41 mücadelenin 24'ünü F.Bahçe kazanırken, Adana temsilcisi ise 5 maçta üstünlük sağladı.

Fenerbahçe 3 puana kenetlendi! İşte Jose Mourinho'nun Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

12 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Fenerbahçe'nin 41 maçta attığı 81 gole, Adana Demirspor ise 41 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe 3 puana kenetlendi! İşte Jose Mourinho'nun Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Fenerbahçe 3 puana kenetlendi! İşte Jose Mourinho'nun Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Adana Demirspor: EREN, ARDA, TOLGA, SEMİH, ABDULSAMET, OSMAN, ALİ, İZZET, MAESTRO, YUSUF, AIMBETOV

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